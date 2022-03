Was gibt's neu im März 2022 bei Amazon Prime Video? Wie jeden Monat zeigen wir euch auch diesmal wieder alle neuen Filme und Serien, die ihr beim Streamingdienst zu sehen bekommt. Zum Ende des Winters kommen insbesondere Star-Trek-Anhänger und Fans der Comicverfilmung The Boys auf ihre Kosten.

Was ihr diesen Monat hingegen auf Disney Plus zu sehen bekommt, lest ihr in folgender Übersicht:

25 7 Mehr zum Thema Neu auf Disney Plus im März 2022: Alle Filme und Serien

Die Highlights bei Amazon Prime Video im März 2022

Picard – Staffel 2: Patrick Stewart kehrt in seiner Paraderollae als Captai Jean-Luc Picard zurück. Der Veteran der Sternenflotte und Ex-Kapitän der U.S.S. Enterprise findet sich hier in einer alternativen Realität wieder, in der die Galaxie von einem totalitären Regime beherrscht wird. Es entbrennt ein Rennen gegen die Zeit im Kampf um die Zukunft der Menschheit. Unterstützung erhält Picard dabei von vielen alten und neuen Weggefährten – darunter Seven of Nine und sogar die Borg-Königin.

The Boys: Diabolical: Falls ihr gerade auf die dritte Staffel der (Anti-)Superheldenserie The Boys wartet, könnte euch die Anthologie-Serie Diabolical gerade recht kommen. In diesem animierten Spin-Off erzählt jede Folge ihre eigene Geschichte, die im selben Universum wie The Boys angesiedelt sind. Ähnlich wie bei The Animatrix oder Love. Death. Robots. stammt jede Folge von einem anderen Regisseur und besitzt einen eigenen Animationsstil: Während sich die eine Folge eindeutig an der Comic-Vorlage orientier, erwarten euch in der nächsten schon ein komplett anderer Animationsstil – etwa der von Rick & Morty-Schöpfer Justin Roiland.

Im März warten noch viele weitere Highlights – darunter das hochgelobte Drogendrama Requiem for a Dream, alle Action-Filme rund um Geheimagent Jason Bourne oder Christopher Nolans Weltkriegsepos Dunkirk. Werft also ruhig einen Blick in die vollständige Liste!

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im März 2022

Ab 1. März

„The Trip - Ein mörderisches Wochenende“

„The Wedding Party: Was ist schon Liebe?“

„Never Back Down 2: The Beatdown“

„Justice League“

Ab 2. März

„Nomis“

„Honig im Kopf“

Ab 3. März

„Wickie Und die Starken Männer: Das Magische Schwert“

Ab 4. März

„Compulsion - Abgründe der menschlichen Seele“

„Men At Work: Miami“

„Die Monster Academy“

Ab 5. März

„Richard Jewell“

„The King of Staten Island“

Ab 6. März

„Geostorm“

„The Mule“

Ab 7. März

„Jason Bourne“

„Die Bourne Identität“

„Die Bourne Verschwörun

„Das Bourne Ultimatum“

„Das Bourne Vermächtnis“

Ab 8. März

„The Witch Next Door“

„Ip Man 4: The Finale“

„Love, Rosie - Für immer vielleicht“

Ab 11. März

„Dunkirk“

„Hugo“

„Pig“

„Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise“

Ab 12. März

„Game Night“

„Pain & Gain“

„Harriet - Der Weg in die Freiheit“

Ab 13. März

„Man lernt nie aus“

„Jagd auf Roter Oktober“

„The LEGO Movie 2“

„Narziss Und Goldmund“

Ab 15. März

„Stockholm Story: Die Geliebte Geisel“

„Der Anschlag“

Ab 16. März

„Waves“

Ab 17. März

„Sully“

„Requiem For A Dream“

Ab 18. März

„Vincent will Meer“

„Deep Water“

Ab 19. März

„Lockdown mit Hindernissen“

„Hot Dog“

Ab 20. März

„Die Mumie“

Ab 21. März

„The Last Samurai“

„Speed Racer“

„Storche - Abenteuer im Anflug“

Ab 22. März

„Burn - Hell of a Night“

„Quick - Die Erschaffung eines Serienkillers“

Ab 23. März

„The Nightingale“

„Madagascar“

Ab 25. März

„Shoot 'em up“

Ab 26. März

„Nix wie weg - Vom Planeten Erde“

„The Green Knight“

„The Way Back“

Ab 29. März

„Dirty Grandpa“

„The 12th Man“

„Bruder vor Luder“

Ab 30. März

„Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben“

Ab 31. März

„Suicide Squad“

„Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub“

Alle neuen Serien bei Amazon Prime Video im März 2022

Ab 1. März

„The Flash“ - Staffel 7

„Feuerwehrmann Sam“ - Staffel 11 bis 12

Ab 3. März

„The L Word“ - Staffel 1 bis 6

Ab 4. März

„Star Trek: Picard“ - Staffel 2

„The Boys: Diabolical“ - Staffel 1

Ab 7. März

„Lost“ - Staffel 1 bis 6

Ab 9. März

„Four Weddings and a Funeral“ - Staffel 1

Ab 11. März

„Upload“ - Staffel 2

Ab 14 März

„Fargo“ - Staffel 1 bis 4

Ab 25 März