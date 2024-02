Amazon Prime Video im März 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im März 2024 könnt ihr euch über vier weitere Folgen der blutigen Superheldenserie Invincible freuen. Bildquelle: Amazon Prime Video.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Ihr könnt euch auf den Großteil der Fast-and-Furious-Reihe freuen. Außerdem geht es nach einigen Monaten Pause mit der brutalen Animationsserie Invincible weiter.

Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im März: Invincible - Staffel 2 Teil 2

Invincible ist eine animierte Superhelden-Serie von The-Walking-Dead-Schöpfer Robert Kirkman, die in puncto Gewalt locker mit dem Genre-Kollegen The Boys mithält. Sie erzählt die Geschichte des Teenagers Mark Grayson. Er ist Sohn des legendären Superhelden Omni-Man und verfügt seit kurzem selbst über mächtige Superkräfte.

In Staffel 2 muss Mark zunächst das traumatische Erlebnis rund um den Verrat seines Vaters verarbeiten und stürzt sich trotz seines bereits vollen Terminkalenders in die Arbeit als Superheld. Darüber hinaus will er Zeit mit seiner Freundin Amber verbringen und muss sich auch noch auf die Uni konzentrieren. Den Trailer seht ihr hier:

1:43 Invincible geht bald weiter: Trailer zur zweiten Hälfte von Staffel 2 brennt ein Feuerwerk ab

Während Mark also alle Hände voll zutun hat, baut sich eine neue Gefahr für ihn auf. Die Wissenschaftlerin Angstrom Levy hatte einen Plan, um den technologischen Fortschritt auf seiner Erde drastisch voranzutreiben. Dieser wurde jedoch von dem jungen Superhelden vereitelt. Schrecklich verunstaltet und wahnsinnig geworden dürstet es Angstorm nun nach blutiger Rache.

Alle neuen Filme im März 2024 auf Amazon Prime Video

7. März

Ricky Stanicky

14. März

FRIDA

Last Seen Alive

Der perfekte Chef

15. März

57 Seconds

16. März

Sympathy for the Devil

Out of the Blue: Gefährliche Lust

19. März

Bait

20. März

Hunt

The Fate Of The Furious

The Fast And The Furious

2 Fast 2 Furious

The Fast And The Furious: Tokyo Drift

Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.

Fast Five

Fast & Furious 6

Fast & Furious 7

2:21 Furious 7 - Trailer zum siebten Teil der Actionserie - Trailer zum siebten Teil der Actionserie

21. März

Road House

Ae Watan Mere Watan

22. März

Nope

23. März

Das letzte Opfer

Robin Hood

26. März

The Time Machine

27. März

Heroes of ’38: Die Brigade von Shandong

29. März

Die Jungs im Boot

Alle neuen Serien im März 2024 auf Amazon Prime Video

11. März

The 50

14. März

Invincible - Staffel 2 Teil 2

15. März

Gotham - Staffel 1 bis 5

26. März

Tig Notaro: Hello Again

28. März

LOL: Last One Laughing - Staffel 5

The Baxters - Staffel 1 bis 3

American Rust: Broken Justice - Staffel 2

Hope on the Street

31. März

Yellowstone - Staffel 1 bis 3

Penny Dreadful: City Of Angels

Penny Dreadful - Staffel 1 bis 3

2:00 Penny Dreadful - Der erste Trailer zur Mystery-Serie - Der erste Trailer zur Mystery-Serie

Alle neuen Filme und Serien im März 2024 auf Freevee

1. März

Saving Hope - Staffel 1

10 Minutes Gone

8. März

Predestination

10. März

Ip Man 4: The Finale

14. März

Shock Wave 2

15. März

Burning Speed: Sieg um jeden Preis

Kite: Engel der Rache

Only God Forgives

16. März

The Medium

22. März

Das Haus der Geheimnisse

Blind

23. März

Mörderland

30. März

Grand Isle

Weitere interessante Beiträge zum Thema Streaming findet ihr hier:

Auf welche Filme und Serien auf Amazon Prime Video freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas Interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Streaming-Dienste abonniert? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!