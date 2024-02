Netflix im März 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Bei dem erfrischenden Abenteuerfilm Damsel wird das Märchen-Klischee der Jungfrau in Nöten auf den Kopf gestellt. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in unserem Artikel. Die Übersicht für Februar 2024 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im März 2024 - Damsel

Der Abenteuerfilm Damsel erzählt das Märchen einer Jungfrau in Nöten – jedoch nicht auf die klassische Weise. Die junge Dame Elodie (Millie Bobby Brown) wird mit einem gutaussehenden Prinzen (Nick Robinson) verheiratet, um den Stand ihrer Familie zu retten. Dieser führt jedoch nichts Gutes im Schilde und wirft sie als Opfergabe in eine tiefe, finstere Höhle.

Dort bekommt sie es mit einem bösen, mächtigen Drachen zu tun. Sie ruft um Hilfe, jedoch kommt kein wackerer Recke vorbei, um sie zu retten. Also muss sie sich selbst aus dem Schlamassel befreien und ein nervenaufreibender Überlebenskampf entfacht. Gleichzeitig versucht die Adelsfamilie, ihre dunklen Geheimnisse zu bewahren, jedoch hat sie die Rechnung ohne die vermeintlich hilflose Elodie gemacht.

Den Trailer zum Film seht ihr hier:

2:46 Damsel: Millie Bobby Brown legt sich im neuen Trailer zum Fantasy-Film von Netflix mit Drachen an

Neben dem Stranger-Things-Star Millie Bobby Brown, könnt ihr euch auf Nick Robinson (Love, Simon), Robin Wright (House of Cards), Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) und Ray Winstone (Die Legende von Beowulf) freuen.

Damsel erscheint am 8. März 2024 auf Netflix.

Neue Filme bei Netflix im März 2024

1. März

The Lesson

Spaceman: Eine kurze Geschichte der Böhmischen Raumfahrt

Gesetz der Rache

Vergiftete Wahrheit

Angel Has Fallen

Greenland

The Pig, The Snake and The Pigeon

American Underdog: The Kurt Warner Story

My Name Is Loh Kiwan

Du bist nicht allein: Kampf gegen das Wolfsrudel

Monster Trucks

Im Netz der Versuchung

2. März

Masterminds

3. März

The Netflix Slam

Bullet Train

4. März

Bad Country

5. März

Hannah Gadsby’s Gender Agenda

6. März

Hai-Alarm am Müggelsee

7. März

Papillon

Das Pubertier: Der Film

Shot Caller

8. März

Damsel

14. März

24 Stunden mit Gaspar

Die Kunst, ein Herz zu stehlen

Red Ollero: Mabuhay ist eine Lüge

15. März

Le Mans 66: Gegen jede Chance

Murder Mubarak

Irish Wish

19. März

Brian Simpson: Live from the Mothership

22. März

Shirley

Red Eye

Die Casagrandes – Der Film

26. März

Dave Attell: Hot Cross Buns

The Equalizer 3 – The Final Chapter

2:42 The Equalizer 3: Denzel Washington kehrt für den letzen Teil der Action-Reihe zurück

27. März

Ruhe in Frieden

Kein Druck

29. März

The Beautiful Game

Das Herz des Jägers

Lohn der Angst

Neue Serien bei Netflix im März 2024

1. März

Furies

Somebody Feed Phil - Staffel 7

Aníkúlápó: Rise of the Spectre

Blood & Water - Staffel 4

Maamla Legal Hai

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Staffel 3

Resident Alien - Staffel 1

1:48 Resident Alien: Staffel 1 der abgefahrenen SciFi-Comedy erscheint im März 2024 auf Netflix

4. März

Hot Wheels: Let’s Race

5. März

Das Programm: Hinter den Kulissen der Disziplinierungsindustrie

6. März

Supersex

Full Swing - Staffel 2

7. März

Das Signal

The Gentlemen

8. März

Blown Away - Staffel 4

9. März

Queen of Tears

11. März

Young Royals - Staffel 3 Teil 1

12. März

Wendepunkt: Die Bombe und der Kalte Krieg

13. März

Bandidos

14. März

Girls5eva - Staffel 3

15. März

Monk - Staffel 1 bis 8

Chicken Nugget

Der Fall Outreau: Ein französischer Albtraum

Mit eiserner Hand

Barbie: A Touch of Magic

18. März

Young Royals - Staffel 3 Teil 2

Young Royals Forever

Tierärztin Vida

19. März

siempre reinas - Staffel 2

Physical 100 - Staffel 2

21. März

3 Body Problem

22. März

Buying Beverly Hills

25. März

Gabby’s Dollhouse - Staffel 9

27. März

The Believers

Testament: Die Geschichte von Moses

29. März

Ist das Kuchen? - Staffel 3

Im März ohne Datum

Miese Dinos

Weitere interessante Beiträge zu Netflix und Co. findet ihr hier:

Auf welche Filme und Serien auf Netflix freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas Interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert? Welchen würdet ihr aktuell am meisten empfehlen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!