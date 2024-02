Disney Plus im März 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

X-Men '97 liefert einen heldenhaften Nostalgie-Trip zurück in die 90er-Jahre. Bildquelle: Disney.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im März 2024 könnt ihr euch auf die erste Staffel einer neuen Marvel-Serie freuen. Außerdem erscheint der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten im Abo.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Februar hinzugefügt wurden und noch werden, seht ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im März 2024: X-Men '97

In der neuen Animationsserie von Marvel müssen die X-Men mit einem fürchterlichen Schicksalsschlag fertigwerden: Ihr Anführer Professor Charles Xavier ist gestorben. Nun hat das Team keine andere Wahl als den Plan, eine Welt zu erschaffen, in der Mutanten und Menschen gleichberechtigt leben auf eigene Faust umsetzen.

Doch als wäre das nicht schon herausfordernd genug, mischt sich ihr Rivale Magneto ein. Dieser ist der Meinung, dass ihm das Erbe des Professors zusteht und droht, das Vorhaben scheitern zu lassen. Außerdem taucht der Superschurke Sinister wieder auf, der nun die Chance wittert, die X-Men ein für alle Mal auszulöschen. Den Trailer zur Serie seht ihr hier:

1:46 Nächster Marvel-Trailer: X-Men '97 feiert die Rückkehr der Mutanten und hat endlich einen Termin

Staffel 1 von X-Men '97 erscheint am 20. März 2024 auf Disney Plus.

Neue Filme bei Disney Plus im März 2024

1. März

Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir

6. März

Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film

15. März

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)

21. März

Freaknik: The Wildest Party Never Told

22. März

Nǎi Nai & Wài Pó

27. März

Next Goal Wins

2:10 Next Goal Wins: Taika Waititi widmet sich in der Komödie dem "Erfolg" des samoanischen Fußballs

29. März

Madu

Neue Serien bei Disney Plus im März 2024

5. März

Queens - Königinnen des Tierreichs - Staffel 1

Death And Other Details - Staffel 1

6. März

Extraordinary - Staffel 2

Restaurants am Ende der Welt - Staffel 1

Number 309 - Staffel 1 bis 4

13. März

Woman - Staffel 1 bis 10

Hidden Truth - Staffel 1 bis 3

Better Together - Staffel 1 bis 2

Black Cake - Staffel 1

2:26 Im Familien-Drama Black Cake wird ein düsteres Geheimnis der verstorbenen Mutter gelüftet

19. März

Photographer: Der Mensch hinter der Kamera - Staffel 1

20. März

X-Men ‘97 - Staffel 1

Beth und das Leben - Staffel 2

Sand Land: The Series - Staffel 1

In Spite Of Love - Staffel 1 bis 4

27. März

Die 7 härtesten Tage - Staffel 1

The Chi - Staffel 4 bis 5

Love Is In The Air - Staffel 1 bis 7

29. März

Renegade Nell - Staffel 1

