Amazon Prime Video im Mai 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im Mai 2023 startet unter anderem die deutsche Fantasy-Serie Der Greif bei Amazon Prime Video.

Das erste Drittel des Jahres ist rum (ja, wirklich), ein neuer Monat steht vor der Tür - und damit natürlich auch Nachschub bei Streaming-Diensten. Wir listen euch in dieser Übersicht alle neuen Filme und Serien auf, die im Mai 2023 bei Amazon Prime Video ohne Aufpreis verfügbar werden.

Diesmal gibt’s einen bunten Mix aus Dramen, Horror und fluffigen Komödien. Vor allem Film-Fans kommen auf ihre Kosten, aber es gibt auch eine Handvoll neuer Serien zum Durchbingen.

Highlight im Mai 2023: The Great Gatsby (2013)

New York in den 1920ern: Der Schriftsteller Nick (Toby Maguire) trifft unverhofft auf den geheimnisvollen Multimillionär Gatsby (Leonardo DiCaprio) und fühlt sich von dessen dramatischem Leben sofort in den Bann geschlagen. Gatsby hat sich sein gesamtes Imperium aufgebaut, um das Herz seiner Jugendliebe Daisy (Carey Mulligan) zu gewinnen - aber die ist inzwischen schon längst verheiratet. Das Drama ist ab dem 3. Mai im Prime-Abo verfügbar.

Ein opulenter Film über Luxus, Liebe und Obsession. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman, erlaubt sich aber ein paar kleine Abweichungen - zum Beispiel wirkt Daisy deutlich sympathischer als in der Buchvorlage. Am besten kommt The Great Gatsby auf einem großen TV und einer starken Soundanlage zur Geltung!

Neue Filme bei Prime Video im Mai 2023

Ab 3. Mai

The Great Gatsby

Der Engländer der aus dem Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

Ab 4. Mai

Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft

Ab 5. Mai

The Fall: Tod in Belfast

6. Mai

Auerhaus

Ab 10. Mai

Crimes Of The Future

Ab 11. Mai

Snowden

Ab 12. Mai

Triangle Of Sadness

Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele

Ab 14. Mai

Romeo Must Die

Ab 15. Mai

Abseits des Lebens

Ab 16. Mai

Saw: Spiral

Ab 18. Mai

Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka!

Ab 19. Mai

Bones And All

Ab 20. Mai

Keanu

Ab 22. Mai

Bibi und Tina: Einfach Anders

Ab 24. Mai

Abgeschnitten

Ab 26. Mai

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

The Disaster Artist

Ab 27. Mai

Last Night In Soho

Ab 29. Mai

The Time Traveler's Wife

Neue Serien bei Prime Video im Mai 2023

Ab 15. Mai

LEGO Dreamzzz

Ab 18. Mai

The Ferragnez S2

Ab 19. Mai

Last Light S1

Ab 24. Mai

Hohlbeins - Der Greif

James May: Oh Cook S2

Auf welche neuen Filme und Serien freut ihr euch im Mai 2023 bei Amazon Prime Video am meisten? Ist etwas dabei, das ihr unbedingt sehen wollt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!