Disney Plus im Mai 2023: Alle neuen Filme & Serien auf einen Blick

Im Mai 2023 gibt es wieder jede Menge Serien- und Filmnachschub bei Disney Plus. Darunter natürlich viel für Star-Wars-Fans, passend zu May the Fourth. Was genau wann beim Streaming-Dienst startet, lest ihr hier in unserer Monatsübersicht.

Highlight im Mai 2023: Star Wars: Visionen - Volume 2

Die animierten Kurzgeschichten aus dem Star-Wars-Universum kehren zurück: In Staffel 2 gibt es wieder neun Episoden, jede mit ihrem ganz eigenen Grafikstil und von einem anderen Director. Diese Storys gehören nicht unbedingt zum offiziellen Kanon, zeigen aber völlig neue und spannende Seiten der weit, weit entfernten Galaxie.

Alle Folgen der Season 2 werden am 4. Mai 2023 bei Disney Plus veröffentlicht.

2:01 Star Wars: Neun neue Visionen im Trailer zu Staffel 2 der Animationsserie enthüllt

Neue Filme bei Disney Plus im Mai 2023

Ab 3. Mai 2023

Psy Summer Swag 2022

Ab 5. Mai 2023

John F. Kennedy – Tatort Dallas

Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern

Untreu

Ab 12. Mai 2023

Crater

Explorer: Die tiefste Höhle

I Want a Baby

Meine Frau, die Spartaner und ich

Ab 19. Mai 2023

White Men Can’t Jump

Noah

Ab 26. Mai 2023

Wild Life: Ein Leben für die Natur

Die Giraffen Arche

Street Kings

Neue Serien bei Disney Plus im Mai 2023

Ab 2. Mai 2023

Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin

Ab 3. Mai 2023

Ed Sheeran: The Sum Of It All

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 2

Ab 4. Mai 2023

Star Wars: Visionen - Staffel 2

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi

Ab 5. Mai 2023

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 1 & 2

Planners – Staffel 1

Ab 6. Mai 2023

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1

Ab 10. Mai 2023

The Muppets Mayhem

Tiny Beautiful Things

Lambert vs. Lambert – Staffel 1

The Cleaner: Tatortreiniger UK – Staffel 1

Born This Way – Staffel 1

Car SOS – Staffel 10

Der Tatortreiniger – Staffel 1-7

Ab 17. Mai 2023

A Million Little Things – Staffel 4

Up Here – Staffel 1

Justified – Staffel 1-6

Fabriken der Superlative – Staffel 1

Ab 24. Mai 2023

American Born Chinese

Ab 25. Mai 2023

The Kardashians – Staffel 3

Kocktails with Khloé – Staffel 1

Ab 31. Mai 2023

Will Trent

The Actress – Staffel 1

Noch nicht ganz tot – Staffel 1

Ultra Violet & Black Scorpion – Staffel 1

Ist im Mai 2023 was Neues bei Disney Plus dabei, das ihr unbedingt sehen wollt? Auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!