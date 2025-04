Disney Plus: Alle neuen Filme und Serien im Mai 2025 – mit der zweiten Star-Wars-Serie des Jahres

Disney Plus zeigt im Mai 2025 neue Facetten der kriminellen Unterwelt von Star Wars. Bildquelle: Disney+

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Welche neuen Filme und Serien im Mai 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im April hinzugefügt wurden, seht ihr dagegen in unserer Übersicht vom letzten Monat.

Schnellnavigation:

Highlight im Mai 2025: Star Wars - Geschichten der Unterwelt

Genre : Animation/Sci-Fi

: Animation/Sci-Fi Creator : Dave Filoni

: Dave Filoni Serienstart : 2025

: 2025 Staffeln : 1

: 1 Auf Disney Plus ab: 4. Mai 2025

Die Anthologie-Serie Star Wars - Geschichten der Unterwelt erzählt in jeder Episode eine völlig neue Story und behandelt die Schicksale unterschiedlicher Charaktere aus dem kriminellen Untergrund.

So geht es etwa um die ehemalige Sith Asajj Ventress, die nun als gefürchtete Attentäterin ihr Unwesen treibt und einen gefährlichen Auftrag annimmt, der ihr möglicherweise die Chance auf Erlösung gewährt. Außerdem begleitet ihr den legendären Kopfgeldjäger Cad Bane, der auf einen alten Weggefährten trifft, der inzwischen jedoch auf der anderen Seite des Gesetzes agiert.

Geschichten der Unterwelt ist nach Geschichten der Jedi und Geschichten des Imperiums der inzwischen dritte Teil von Star Wars' Anthologie-Reihe im Clone-Wars-Look. Die neue Serie umfasst sechs Episoden, die ihr ab dem 4. Mai 2025 auf Disney Plus streamen könnt.

2:08 In Star Wars: Geschichten der Unterwelt leben altbekannte Schurken in einer Galaxie ohne Gesetze

Autoplay

Neue Filme bei Disney Plus im Mai 2025

16. Mai Matteo Lane: The Al Dente Special (Stand-up Comedy) Flintoff (Sport/Dokumentation)

19. Mai Stanley Tucci in Italien (Dokumentation)



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neue Serien bei Disney Plus im Mai 2025

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das könnte auch spannend sein

Vor einigen Jahren kauften die beiden Schauspieler und Unternehmer Ryan Reynolds (Deadpool; Free Guy) und Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia; Mythic Quest) den US-amerikanischen Profifußball-Verein Wrexham AFC. Die Dokumentation Welcome to Wrexham begleitet die beiden Superstars jetzt bei ihrem Vorhaben, den Klub wieder auf Vordermann zu bringen. Also in etwa wie ein klassischer Sportfilm, nur in echt.