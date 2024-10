Helldivers plötzlich auf dem Plakat der heiß ersehnten Prime-Serie Secret Level, Fans finden es »absolut demokratisch«

Fans haben Grund zur Freude: Helldivers wird ein Teil der neuen Amazon-Serie Secret Level sein. Bildquelle: Amazon

God of War, Dungeons & Dragons, Unreal Tournament oder Warhammer 40.000 - unsere Lieblingsspiele liegen uns am Herzen. Seit Amazon im August 2024 ankündigte, dass Secret Level unsere Helden nun auch in einem Serienformat erstrahlen lässt, ist der Hype unter Fans groß.

Jetzt veröffentlicht der Streaming-Dienst ein neues Plakat, das auf einen unerwarteten Neuzugang hinweist: John Helldiver!

Neues Plakat zu Secret Level überrascht mit Helldiver-Auftritt

Das offizielle Poster zeigt beliebte Spielfiguren aus verschiedenen Franchise: Mega Man, God of War, Pac-Man und viele mehr.

Aber was ist das? Inmitten der beliebten Helden versteckt sich ein Charakter, mit dem Fans vorher nicht gerechnet haben: »John« Helldiver!

Auf den Plattformen X und Reddit sind Fans ganz aus dem Häuschen. Hier eine kleine Auswahl der Kommentare:

»Süße Demokratie, er ist es, John Helldiver.« - User TingJonathan

»Ich kann diese Folge kaum erwarten!!« - User siege5210

»Secret Level, für Sie bereitgestellt von: Super Earths Ministerium für Wahrheit.« - User John_Helldiver

»Ich bin geschockt und glücklich.« - User ku8i4

»Amazon steht offiziell auf der Liste der demokratischen Unternehmen.« - User DominicVbest17

Auch einige lustige Memes lassen sich unter den Kommentaren finden - Stichwort: Demokratie. Hier ein lustiges Beispiel von Helldiversfan.

Einen kleinen Haken gibt es aber: Helldivers wird voraussichtlich keine eigene Folge bekommen und lediglich in der Sony-Folge mit anderen PlayStation-Titeln wie God of War und Ghost of Tsushima auftauchen.

Was ist bis jetzt zu Secret Level bekannt?

Die Gaming-Serie von den Machern von Love, Death & Robots startet am 10. Dezember 2024 auf Amazon Prime Video.

Die Show erzählt in insgesamt 15 Episoden neue Geschichten aus den Welten von beliebten Videospielen wie zum Beispiel Spelunky 2, Warhammer 40.000 und Armored Core. Demnach soll jede Folge von einem Spiel handeln.

Hier der erste Trailer - findet ihr alle gezeigten Spiele heraus?

1:42 Secret Level: Amazon macht aus Warhammer 40k, Unreal Tournament & mehr eine beeindruckende Serie

Der Cast besteht unter anderem aus:

Keanu Reeves (Matrix, Speed)

Arnold Schwarzenegger (Terminator, The 6th Day)

Patrick Schwarzenegger (Gen V, Midnight Sun)

Aidan Bristow (American Horror Story, 9-1-1: Notruf L.A.

Laura Bailey (The Legend of Vox Machina, The Last of Us: Part 2)

Ricky Whittle (American Gods, Hollyoaks)

Kevin Hart (Ride Along, Central Intelligence)

Claudia Doumit (The Boys, Timeless)

Ariana Greenblatt (Barbie, Ahsoka)

Clive Standen (Vikings, Robin Hood)

Fans freuen sich also schon jetzt auf die neue Amazon-Serie und können es kaum erwarten, ihren Helden bei ihren neuen Abenteuern zuzuschauen.

Was sagt ihr zu dem neuen Poster? Auf welche Geschichte freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.