Fallout-Serie bei Amazon: Wann kommt Staffel 2? Darstellerin liefert wichtiges Update

Die Aufseherin von Vault 33 weiß natürlich darüber Bescheid, wie es mit Fallout weitergeht.

Amazons Fallout-Serie wurde nicht nur von Kritikern und Fans gelobt, sondern war auch für den Streamingdienst ein großer Erfolg. Deshalb verwunderte die Verlängerung der Serie um eine zweite Staffel wohl kaum jemanden. Seitdem gab es nur wenig von den Fortschritten zu hören, eine Darstellerin gibt aber jetzt ein wichtiges Update zu den Dreharbeiten.

Dreharbeiten beginnen im November

Wie Leslie Uggams - die in Fallout Vault-Aufseherin Betty verkörpert - in einem Interview mit Screenrant verrät, sollen die Dreharbeiten für Staffel 2 im November 2024 starten, also nur sieben Monate nach dem Start der ersten Staffel.

Auch wenn damit das Drehbuch und die Vorproduktion für die neuen Folgen schon weitgehend abgeschlossen sein sollten, müssen wir uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile gedulden.

Zum Vergleich: Die Dreharbeiten für die erste Staffel begannen im Juli 2022, veröffentlicht wurde sie dann im April 2024. Sieht der Zeitplan bei der zweiten Staffel ähnlich aus, können wir vielleicht erst im August 2026 mit neuen Folgen rechnen.

Das scheint auch nicht allzu weit hergeholt, dürften Dreharbeiten und Postproduktion doch ähnlich aufwendig sein wie in Staffel 1. So werden die neuen Folgen wieder verschiedene Sets und Drehorte benötigen, da wir höchstwahrscheinlich neue Szenen aus den Vaults, von der Stählernen Bruderschaft und dem neuen Schauplatz New Vegas sehen werden.

Gerade für die Kulissen von Vegas könnten aufwendige visuelle Effekte benötigt werden, wenn die Stadt in all ihrem Glanz erstrahlen soll.

Nicht nur zum Start von Staffel 2, auch bei der Story von Fallout bleiben noch viele Fragen offen. So haben wir bislang nicht erfahren, was mit der Familie von Cooper Howard passiert ist und wer hinter den Machenschaften von Vault-Tec steht.

Einige Antworten auf diese Fragen werden wir wahrscheinlich in New Vegas finden. Dort treffen wir in irgendeiner Form wohl auch auf eine der wichtigsten Figuren der Spielvorlage, wie ihr in der obigen News lesen könnt.