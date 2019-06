Am 7. Juli 2019 geht AMDs Radeon-RX-5700-Serie an den Start. In einem offiziellen Linux-Treiber taucht die neue RDNA-Architektur nun erstmals auf.

Neben den beiden Navi-10-GPUs finden sich im Code des Treibers aber auch Hinweise auf weitere Navi-Grafikprozessoren - Navi 12 und 14 für Mittelklasse und Einsteiger, Navi 21 für High-End.

Zur E3 stellte AMD die Radeon RX 5700, RX 5700 XT und 5700 AE (50th Anniversary Edition, nur in USA und China) vor. Die drei Grafikkarten basieren auf der Navi-10-GPU und sollen Geforce RTX 2060 und RTX 2070 herausfordern.

Navi 14

Wendet man die für AMD typischen Bezeichnungs-Schlüssel an, bei denen GPUs kleiner werden, je höher ihre numerische Ordnung innerhalb einer Dekade ist, dann sollte Navi 14 die Einsteigerklasse bezeichnen.

Details zu technischen Spezifikationen lassen sich aber aus der Treiber-Datei nicht ableiten - auch Gerüchte gibt es dazu noch nicht.

Berücksichtigt man AMDs aktuelle Nomenklatur (RX 5000), könnte die Navi 14 einer Radeon-RX-5500-Serie zu Grunde liegen.

Navi 12

Eine Radeon-RX-5600-Serie scheint demnach für Navi 12 und damit das Mittelklasse-Segment am wahrscheinlichsten. Zu Navi 12 sind ebenfalls noch keine Details bekannt.

Die erste Navi-Generation (Navi 1x) soll noch ein Hybrid aus alter GCN- und neuer RDNA-Architektur sein. Damit will AMD Problemen in der Markteinführung entgegentreten und Entwicklern den Einstieg in die neue Architektur erleichtern.

Navi 20 und 21

Erst Navi 20 soll vollständig auf RDNA bauen und mit dem vollen Potenzial des 7nm-Chips im High-End-Segment angreifen. Mit der ebenfalls in 7nm gefertigten Radeon VII sieht sich AMD laut eigenen Aussagen in der Spitze derzeit ausreichend vertreten.

Da in dem Linux Grafikkarten-Treiber die Rede von Navi 21 ist, scheint es denkbar, dass AMD mit zwei Chips im High-End-Bereich einsteigen will - Radeon RX 5900 (Navi 20) und RX 5800 (Navi 21) - bislang ist das aber reine Spekulation.

Neben den vermeintlichen Desktop-GPUs finden sich in dem Treiber-Code auch noch Angaben zu weiteren Navi-Produkten - mit Navi-Lite könnten die kommenden Grafikeinheiten für 7nm-APUs gemeint sein, die Gerüchten zufolge noch Ende 2019 vorgestellt werden und 2020 erscheinen sollen:

Modell Serie Launch Navi 10 Radeon RX 5700 7. Juli 2019 Navi 12 Radeon RX 5600* 2019* Navi 14 Radeon RX 5500* 2019* Navi 20 Radeon RX 5900* 2020 Navi 21 Radeon RX 5800* 2020* Navi 10 Lite APU* 2020* Navi 12 Lite APU* 2020* Navi 21 Lite APU* 2020*

*Angaben nicht bestätigt