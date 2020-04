AMD im Aufwind: Neue Hardware »auf Kurs«, starke Quartalszahlen

AMD hat in vielen Bereichen gute Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht und im Zuge dessen verlauten lassen, dass neue Zen-3-Prozessoren und Grafikkarten mit RDNA2-Architektur wie geplant Ende des Jahres erscheinen sollen.

In einem Tweet des Unternehmens heißt es, dass die entsprechenden Produkte für eine Veröffentlichung 2020 »auf Kurs« seien. Damit widerspricht AMD anders lautenden Gerüchten, die von einer Verschiebung auf 2021 gesprochen haben.

$AMD on track to launch next-gen “Zen-3” CPUs and RDNA 2 GPUs in late 2020. pic.twitter.com/hhHyN86CI3