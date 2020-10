Auch einige Wochen nach dem Launch von Nvidias RTX-3000-Modellen Geforce RTX 3080 und Geforce RTX 3090 sind die GPUs kaum lieferbar. Während sich Händler und Hersteller nur selten in die Karten (beziehungsweise Zahlen) schauen lassen, geht der dänische Versandhändler Proshop.dk in Bezug auf die neuen Ampere-Grafikkarten einen anderen Weg.

Eine eigens eingerichtete Webseite informiert über den Status der bestellten und ausgelieferten RTX-3000-Karten. Besonders interessant ist der Blick auf die Modelle RTX 3080 und RTX 3090, weil sie im Gegensatz zu der RTX 3070 (Release: 29. Oktober) bereits veröffentlicht wurden.

Was ist Proshop.dk? Es handelt sich um einen Online-Händler mit dänischen Wurzeln, der nach eigenen Angaben 1993 gegründet wurde. Mittlerweile liefert Proshop auch nach Deutschland, Finnland, Norwegen, Polen, Schweden und Österreich. Der Umsatz lag 2019 bei etwa 200 Millionen Euro.

Verfügbarkeit der RTX 3080

Vom Shop bei den Herstellern bestellte Grafikkarten 8.442 Bestätigte Lieferungen von den Herstellern an den Shop 135 Noch nicht versendete Kundenbestellungen 3.551 An Kunden versendete Bestellungen 384

Stand: 08.10.2020

Im Falle der RTX 3080 hat Proshop insgesamt 8.442 Grafikkarten bei Asus, Gigabyte, MSI und Inno3D bestellt. 384 Modelle wurden an Kunden ausgeliefert, 135 Karten sollen unterwegs zu Proshop sein. In den angegebenen 3.551 Kundenbestellungen sind zurückgezogene Bestellungen nicht enthalten.

Verfügbarkeit der RTX 3090

Vom Shop bei den Herstellern bestellte Grafikkarten 1930 Bestätigte Lieferungen von den Herstellern an den Shop 80 Noch nicht versendete Kundenbestellungen 317 An Kunden versendete Bestellungen 78

Stand: 08.10.2020

Die Geforce RTX 3090 ist bei Proshop deutlich weniger stark nachgefragt, was in Anbetracht ihres hohen Preises kaum überrascht. 317 Kunden warten noch auf ihre Lieferung, 78 Modelle konnten an Kunden ausgeliefert werden.

Nvidia selbst geht davon aus, dass die Liefersituation auch den Rest des Jahres über schwierig sein wird und nennt wiederholt die große Nachfrage als das Hauptproblem:

268 6 Mehr zum Thema RTX 3000: Nvidia rechnet weiter mit Lieferproblemen

Sollten die Angaben von Proshop beispielhaft für andere Händler stehen, scheint es aber auch mit Blick auf das Angebot Nachholbedarf zu geben.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Ist die schlechte Verfügbarkeit der RTX-3000-Modelle eher durch eine sehr große Nachfrage, ein zu geringes Angebot oder eine Mischung aus beiden Faktoren zu erklären? Schreibt es gerne in die Kommentare!