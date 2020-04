Das erste Notebook mit 16 Kernen - Ryzen 9 3950X trifft Gaming-Laptop

XMG, die Schwesterfirma des deutschen PC-Herstellers Schenker, verfrachtet den AMD Ryzen 9 3950X mit sechzehn Kernen vom Desktop in einen Gaming-Laptop.

Das XMG Apex 15 dürfte in der Maximalkonfiguration damit das derzeit leistungsstärkste Notebook überhaupt sein - zumindest in Sachen Mehrkern-Performance.

Desktop-CPU in einem Laptop - funktioniert das überhaupt?

Wenn es darum geht, eine eigentlich für Desktop-PCs gedachte CPU in ein Notebook zu verpflanzen, steht vor allem die Frage nach der Abwärme und den Taktraten im Vordergrund. XMG will es durch »erstklassige Kühlung« jedoch gelungen sein, dauerhaft hohe Performance zu liefern.

Eine Einschränkung gegenüber der normalen Version des Ryzen 9 3950X gibt es aber dennoch: Die CPU wird nicht im 105-Watt Standard-, sondern im 65-Watt Eco-Modus betrieben. Die Taktfrequenz wird dabei mit 2,6 bis 4,2 GHz (versus 3,5 bis 4,7 GHz im Normal-Modus) angegeben.

Leistungsoptimierte Grafikkarte

XMG lässt für das Apex 15 die Wahl zwischen einer Nvidia Geforce RTX 2060 oder RTX 2070 im leistungsoptimierten Max-P-Design - im Gegensatz zum auf Laptops spezialisierten, sparsameren Max-Q-Design.

Bei den GPUs soll es sich um die jeweils »aktuellste Revision« handeln. Ob damit vielleicht sogar die jeweiligen Super-Varianten (RTX 2060 Super und RTX 2070 Super) gemeint sind, ist allerdings unklar.

Die Spezifikationen im Überblick

Display: 15,6 Zoll Full HD IPS, 144 Hertz

15,6 Zoll Full HD IPS, 144 Hertz Chipsatz: AMD B450

AMD B450 CPU: max. AMD Ryzen 3950X (16C/32T), 2,6 bis 4,2 GHz, 65 Watt

max. AMD Ryzen 3950X (16C/32T), 2,6 bis 4,2 GHz, 65 Watt GPU: Nvidia Geforce RTX 2060 / RTX 2070

Nvidia Geforce RTX 2060 / RTX 2070 Arbeitsspeicher: bis zu 64 GB DDR4

bis zu 64 GB DDR4 Speicher: 2x M.2 SSD (PCIe 3.0 und PCIe 2.0), 1x 2,5 Zoll SSD/HDD

2x M.2 SSD (PCIe 3.0 und PCIe 2.0), 1x 2,5 Zoll SSD/HDD Stromversorgung: 230 Watt Netzteil, 62 Wattstunden Lithium-Ionen-Akku

89 2 Mehr zum Thema Laptop für 19.000 Euro mit zwei RTX 2080 und 28 TByte SSD-Speicher

Ist das XMG Apex 15 für den Akku-Betrieb geeignet?

Der Akku wird mit 62 Wattstunden (Wh) angegeben. Damit sollte das XMG Apex 15 kurzfristig zwar auch ohne Netzstrom betrieben werden können, allzu lange dürfte das jedoch nicht reichen.

Das ist auch deshalb der Fall, weil der AMD Ryzen 9 3950X über keine sparsame integrierte Grafikeinheit verfügt, weshalb das Apex 15 durchgehend auf die dedizierte GPU zurückgreifen muss.

Was kostet das XMG Apex 15? In der Basisversion fallen dafür 1.337 Euro an. Stellt man im Konfigurationstool alles (inklusive Speichermedien) auf Anschlag, werden es über 4.500 Euro. Lieferbar soll es gegen Ende April sein.