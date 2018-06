Die Gerüchte hatten es schon seit langem erwartet und AMD hat nun auf der Computex offiziell bestätigt, dass die neuen Ryzen-Threadripper-Prozessoren der 2000er-Serie mit bis zu 32 Kernen und 64 Threads in den Handel kommen werden.

Die neuen CPUs verwenden die neue Architektur Zen+, die auch Prozessoren wie der Ryzen 7 2700X nutzen und besitzt damit beispielsweise auch eine höhere Leistung pro Takt. Zusammen mit der Kern-Verdoppelung bietet AMD hier also einen enormen Leistungssprung.

CPUs im Zeitplan, kein neues Mainboard notwendig

Ein neues Mainboard ist dafür nicht notwendig, die 32-Kern-CPUs verwenden den identischen TR4-Sockel wie bisherige Threadripper-Modelle. Die neuen Ryzen-Threadripper-CPUs befinden sich laut AMD außerdem im Zeitplan und einer Veröffentlichung im 3. Quartal 2018 steht nichts im Weg.

Damit kommt AMD früher und mit mehr Kernen als Konkurrent Intel auf den Markt. Dieser präsentierte auf der Computex ebenfalls neue Prozessoren, darunter ein Core i9 mit 28 Kernen. Takt und Leistung dürften zwar bei AMD niedriger sein, dafür aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Preis.

Gamer-Grafikkarten mit Vega 7nm

Andere Gerüchte rund um AMD lagen aber falsch, wie eine weitere Ankündigung des Unternehmens verdeutlicht: Entgegen den Erwartungen wird AMD den neuen Vega-20-Grafikchip nicht nur für professionelle Grafikkarten wie die Radeon Instinct mit 32 GByte HBM2 verwenden. Die Profikarte wurde auf der Computex zwar vorgeführt, doch AMD-Chefin Lisa Su bestätigte dabei, dass auch Versionen für den normalen Grafikkarten-Markt und damit für Gamer geplant sind.

Weitere Details dazu gab es jedoch nicht. Allerdings zeigt eine neue Roadmap auch, dass Vega in 7nm für 2018 geplant ist, 2019 folgt Navi ebenfalls in 7nm und im Jahr darauf ist ein Next-Gen-Grafikchip mit einem verbesserten Herstellungsprozess (7nm+) geplant. Eventuell gibt es also spätestens Ende 2018 neue Radeon-RX-Vega-Modelle, die die bisherigen auf Vega 10 basierenden Grafikkarten RX Vega 64 und RX Vega 56 ablösen könnten.