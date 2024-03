Ein waschechter Storyspiel-Geheimtipp kehrt nach 25 Jahren als Remake zurück

Vor allem optisch legt das Remake von Amerzone einen gewaltigen Sprung hin.

Erinnert ihr euch an das Adventure Amerzone: Das dunkle Vermächtnis? Wenn ja, seid ihr wahrscheinlich altgediente Genre-Experten und wenn nicht, können wir das absolut nachvollziehen.

Denn das Spiel erschien ursprünglich im Jahr 1999, kehrt aber bald als Remake zurück. Das soll sowohl technisch als auch spielerisch eine Vielzahl an Änderungen aufweisen. Wir haben alle Infos für euch - und auch bereits den ersten Trailer zum Remake.

Top: Handlung

Amerzone gilt in Fan-Kreisen als echtes Highlight in Sachen Story. Ihr spielt einen jungen Journalisten, der vom ergrauten Abenteurer Alexandre Valembois damit beauftragt wird, ein mysteriöses Ei zurück in das zentralamerikanische Land Amerzone zu bringen und dadurch ein uraltes Ritual zu vollenden.

Damalige Testberichte lobten abseits dieser spannenden Prämisse vor allem die Verbindungen zwischen den Charakteren, die im Laufe des Abenteuers immer deutlicher hervortreten. Außerdem kommen die zahlreichen Rituale und die überlieferten Legenden gut an.

Was soll das Remake hier ändern? Genaue Infos dazu liegen uns noch nicht vor. Wir gehen aber davon aus, dass sich hier nicht allzu viel ändern wird, warum auch, wenn das Original hier schon glänzt?

1:05 Amerzone: Das Adventure-Highlight kehrt nach 25 Jahren als Remaster zurück

Weniger top: Gameplay

Wo das Remake von Amerzone aber durchaus ansetzen kann, ist das Gameplay. Streng lineare Levels, die sich vor allem zum Ende hin teilweise verwirrend ähnlich sehen, ein etwas knapper Umfang und oft entweder zu einfache oder zumindest undurchdachte Rätsel - immer wieder vernommene Kritikpunkte.

Auch auf Steam, wo das Original von 1999 erhältlich ist, kommt Amerzone bei den User-Reviews nur auf ein Größtenteils positiv . Gelobt werden oft Atmosphäre und Story, kritisiert die Rätsel und die veraltete Grafik. Außerdem startet das Spiel offenbar auf vielen modernen Systemen nicht mehr.

Was soll das Remake hier ändern? Die Neuauflage soll das Gameplay mit überarbeiteten Rätseln und brandneuen Herausforderungen sowohl für Kenner des Originals als auch Neueinsteiger spannend machen.

Und wer hat's erfunden?

Nein, nicht die Schweizer. Vielmehr stammt das originale Amerzone von Benoît Sokal, der sich später noch mit der Syberia-Reihe einen Namen bei Adventure-Fans machen sollte. Sokal arbeitet auch am Remake mit und dürfte somit sicherstellen, dass der Geist des Originals erhalten bleibt.

Erscheinen soll das Remake noch 2024, ein genaues Datum wurde bislang aber noch nicht genannt. Ihr könnt es aber bereits auf Steam und im Epic Store auf eure Wishlist packen.

Ob das Remake von Amerzone ein genauso großer Erfolg wie das Original wird, bleibt abzuwarten. Seit seinem Release 1999 hat sich das Spiel nämlich über eine Millionen Mal verkauft, was für Adventure-Verhältnisse mehr als ordentlich ist.

Habt ihr Interesse an dem Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!