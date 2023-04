Dark-Fantasy-Shooter mit 95 Prozent positiven Reviews ist nur noch kurze Zeit bei Steam günstig wie nie

Amid Evil überzeugt auf Steam nicht nur mit Retro-Optik, sondern vor allem mit knackiger Action.

Läuten wir die neue Woche doch mit etwas Schönem ein: Geld sparen! Das könnt ihr jetzt bei Steam, wenn ihr auf die Kombination aus stylischer Retro-Optik und deftiger Action steht. Denn der Shooter Amid Evil kostet derzeit nur etwas mehr als 4 Euro und ist damit so günstig wie noch nie - aber nur noch bis zum 26. April 2023.

Beim Blick auf die User-Bewertungen wird schnell klar: Hier haben wir es mit einem echten Geheimtipp zu tun! Wer trotz des Tiefstpreises vor dem Kauf zurückschreckt, kann sich sogar mit einer Demo in aller Ruhe vom Gameplay überzeugen.

Das bietet euch Amid Evil

Die Prämisse von Amid Evil ist bewusst simpel gehalten, um vor allem Shooter-Fans älterer Semester gedanklich zurück in die 90er zu schicken. Statt in der fernen Zukunft gegen Aliens oder in der Gegenwart gegen Terroristen kämpft ihr hier in einem düsteren Fantasy-Setting gegen Horden von blutrünstigen Monstern.

Um an euer Ziel zu gelangen und dem Bösen Einhalt zu gebieten, nutzt ihr magische Speere, Äxte und Zauberstäbe. Oldschool ist auch die Story, die passt nämlich auf einen Bierdeckel: Ihr wurdet von einer göttlichen Macht als Champion auserwählt und sollt nun deren heilige Länder zurückerobern, insgesamt sieben Stück an der Zahl.

Für eine dauerhafte Herausforderung soll die adaptive Gegner-KI sorgen, die euch durch die nicht-linearen Levels jagt. Wer sich gründlich umschaut, kann zahlreiche Geheimnisse in den Welten entdecken. Trotz Retro-Optik können auch Technik-Fans sich Amid Evil genauer anschauen, denn der Unreal-Engine-4-Titel beherrscht sogar Raytracing.

Amid Evil - Screenshots ansehen

Das sagen die Steam-User

Zum Abschluss noch ein paar Stimmen aus der Steam-Community. Wenn von knapp 5.000 Reviews fast alle positiv ausfallen, muss Amid Evil irgendwas richtig machen.

Der Steam-User Corrsk lobt das Level-Design, das viel besser als in den 90ern sei. Das Waffenarsenal sei großartig, ebenso das Movement, das präzise Sprünge ermögliche. User iddqd87 bezeichnet Amid Evil als den seltsamsten aller Retro-Shooter, sehr hübsch und abgefahren und ziemlich befriedigend. Ins gleiche Horn stößt auch ein anderer User, der schreibt:

Das Gameplay ist erstklassig. Ich muss das Level-Design-Team besonders loben. Es gibt keine Karte im Spiel, aber ich habe mich fast nie verloren gefühlt.

Was wird kritisiert? Negative Kritiken muss man wie erwähnt zwar mit der Lupe suchen, doch es gibt sie. Der deutschsprachige User KaisaGlider bemängelt den Schwierigkeitsgrad, der stellenweise viel zu unfair sei, während Lina das Fehlen von Power-Ups, Waffen-Kombinationen und interaktiven Objekten auf der Map (etwa explosive Fässer) beklagt.

Wie immer im Leben gilt auch bei Amid Evil: Macht euch am besten euer eigenes Bild! Dank der Demo könnt ihr euch noch vor dem Kauf in aller Ruhe von den Qualitäten des Shooters überzeugen. Gefällt euch, was ihr seht, könnt ihr euch über ein richtig gutes Schnäppchen freuen! Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch Amid Evil gefällt und welche Aspekte eurer Meinung nach besonders hervorstechen.