Zum Release von Amnesia: The Bunker gibt's einen der gruseligen Vorgänger geschenkt

Wenn ihr einen der weniger beachteten Vorgänger von Amnesia: The Bunker nachholen wollt, bietet sich euch nun die beste Chance seit langem.

Mit dem Release des neuen Serienteils The Bunker wird ein Teil der altehrwürdigen Horror-Reihe Amnesia auf Gog verschenkt. Eingepackt in digitales-schickes Geschenkpapier ist A Machine for Pigs. Um das einst 2013 erschienene Spiel zu erhalten, müsst ihr nur spätestens bis etwa 9 Uhr am 8. Juni, eingeloggt auf der Startseite des Gog-Onlineshops vorbeischauen. Dort findet sich ein unübersehbarer Button, um es auszupacken.

Worum geht es bei Amnesia: A Machine for Pigs?

Ihr schlüpft in die Haut des wohlhabenden Unternehmers Oswald Mandus. Als dieser wacht ihr in eurem Bett auf und geratet von da an in eine Handlung, die von Gier, Macht und Wahnsinn angetrieben wird. Das oberste Ziel des Industriellen ist seine Kinder zu retten, die scheinbar irgendwo unter dem Haus in Lebensgefahr schweben - bedroht von einer Maschine, die so noch niemand gesehen hat.

Ähnlich, aber doch anders

A Machine for Pigs sticht aus der Amnesia-Reihe etwas heraus. Denn das Gameplay kreist weniger um Monster, die euch jagen, sondern es geht mehr um eine langsam erzählte Handlung, die die Untiefen unserer eigenen Psyche und Lebensweise beleuchtet. Die Steam-Rezension von Dnkanavin bringt es gut auf den Punkt, im Folgenden ein kurzer Auszug aus dem User-Review:

Ich empfehle dieses Spiel jedem, der SOMA mehr mochte als Penumbra oder Amnesia: The Dark Descent oder Rebirth. Denn was in A Machine for Pigs ängstigt, sind nicht fiktionale Monster, sondern unser reales Leben, unsere Natur als Menschen, unsere Geschichte - schlicht wir selbst.

Wer nach ganz klassischem Monster-Amnesia-Gameplay sucht, der schaut am besten hier: Im folgenden Video könnt ihr sieben Minuten an Horror aus Amnesia: The Bunker erleben.

7:49 Amnesia: The Bunker - Entwickler führt euch duch 7 Minuten Horror-Gameplay

Solltet ihr das Geschenk auf Gog verpassen und den Titel danach dennoch, zumindest stark reduziert erwerben wollen, solltet ihr dann aber wirklich bis zum 12. Juni, auf der Steamseite des Schauderspieles vorbeischauen. Da erhaltet ihr es noch einige Tage länger für gut drei Euro.

Greift ihr zu oder habt ihr den mitunter wenig beachteten zweiten Teil der Amnesia-Reihe bereits? Was denkt ihr im Allgemeinen über die Reihe, die ja inzwischen einige Teile umfasst? Habt ihr einen Liebling? Oder sagen euch verschiedene Aspekte aus jeweils einem der Titel zu? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!