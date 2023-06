Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im Juni 2023

Der Juni 2023 hat spannende Neuzugänge für den Xbox Game Pass dabei.

Der Game Pass wächst weiter, auch im Juni 2023 ploppen neue Spiele in eurer Abo-Bibliothek auf. Welche das sind, verraten wir euch in dieser Übersicht. Denkt wie immer dran: Microsoft gibt nach und nach Neuzugänge des Monats für PC und Xbox bekannt. Diese Liste wird also von uns aktualisiert und ist sicher noch nicht vollständig.

Und natürlich verlassen auch wieder Spiele den Game Pass, ihr könnt sie also nur noch kurz ohne Aufpreis spielen oder euch mit dem Game-Pass-Rabatt kaufen.

Amnesia: The Bunker

7:49 Amnesia: The Bunker - Entwickler führt euch duch 7 Minuten Horror-Gameplay

Genre: Horror-Adventure | Entwickler: Frictional Games | Release: 6. Juni 2023 | Im Game Pass ab: 6. Juni 2023

Ganz alleine in einem Bunker feststecken, während draußen der Erste Weltkrieg tobt – klingt das nach einer Horrorerfahrung, die ihr unbedingt mal selber machen wollt? Dann ist Amnesia: The Bunker euer Spiel!

Als französischer Soldat Henri stapft ihr mit eurer Lampe und einem Revolver durch düstere Gänge, in denen ein rätselhaftes und sehr, sehr hungriges Monster lauert. Es reagiert auf eure Aktionen und ihr braucht jede Menge Geschick und Grips, um ihm zu entkommen.

Weitere neue Spiele im Xbox Game Pass im Juni 2023

Ab 1. Juni

Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, Konsole und PC, hier lest ihr unseren Test)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Konsole und PC)

The Big Con (Cloud, Konsole und PC)

Ab 6. Juni

Hypnospace Outlaw (Cloud, Konsole und PC)

Ab 8. Juni

Rune Factory 4 Special (Cloud, Konsole und PC)

Stacking (Cloud und Konsole)

Ab 13. Juni

Dordogne (Cloud, Konsole und PC)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juni 2023

Ab dem 15. Juni müsst ihr euch von folgenden Spielen im Game Pass verabschieden:

Wie sieht's aus bei euch? Ist im bisher bekannten Juni-Angebot schon das passende Spiel für euch dabei? Hängt ihr gerade in Diablo 4 fest? Oder nutzt ihr die Zeit vielleicht, um andere Titel aus dem großen Angebot des Game Pass für PC und Xbox nachzuholen? Verratet es uns gerne wie immer unten in den Kommentaren!