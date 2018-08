Am Sonntagabend ist es in Jacksonville, Florida zu einem Amoklauf bei einem E-Sport-Turnier gekommen. Ein Turnierteilnehmer soll, so berichten Augenzeugen auf Twitter, nach einem verlorenen Match aufgestanden sein, zu einer Waffe gegriffen und um sich geschossen haben. Vier Menschen, darunter mutmaßlich der Schütze, sind während des Madden 19 Turniers ihren Schussverletzungen erlegen, 11 sollen mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden sein.

Das Turnier fand in der GLHF Game Bar im Einkaufszentrum The Jacksonville Landing statt. Teilnehmer des Turniers spielten um ein 5.000 Dollar Preisgeld und den Einzug in die Madden NFL Championship Series im Oktober 2018.

BREAKING: SWAT emerges from the Jacksonville Landing after. Deadly mass shooting @FCN2go pic.twitter.com/WpAw2dDLXr — Eric Alvarez (@FCNEric) August 26, 2018

Was man bisher weiß

Das Jacksonville Sheriff's Office hat noch am Nachmittag des Amoklaufs (Ortszeit) eine Pressekonferenz abgehalten und die Öffentlichkeit via Twitter und Facebook informiert. Anfangs gab die Polizei noch eine Warnung für die Innenstadt von Jacksonville aus, weil man nicht sicher war, ob der Schütze geflohen sei.

Als mutmaßlicher Täter wurde jedoch ein einzelner männlicher Teilnehmer des Turniers ermittelt worden, der einer der Toten des Amoklaufs ist.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Nach den ersten Schüssen konnten viele Teilnehmer des Turniers entkommen oder sich in der Mall und umstehenden Geschäften verstecken. Die Polizei wies alle versteckten Opfer auf elektronischem Wege an, in ihren Verstecken zu bleiben und nicht zu rennen. SWAT-Teams haben die teils im Schock befindlichen Opfer gesichert.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Der Täter soll:

ein weißer, junger Mann sein

am Turnier teilgenommen haben

die Waffe bei sich getragen haben

allein gehandelt haben

Wie die Ermittlungen weiter gehen: Die Polizei ist noch am Sonntagabend damit beschäftigt, Zeugen zu befragen und Videos von der Tat zu sichten. Eine genaue Zahl der Verletzten und Toten hat die Polizei noch nicht herausgegeben, Medien wie CNN berichten jedoch übereinstimmend von vier Toten (inklusive dem mutmaßlichen Täter) und 11 Verletzten.

Die Namen der Opfer und des Täters wurden noch nicht veröffentlicht (wie es in den USA üblich ist). Die Polizei ist noch dabei, die Identitäten zu bestätigen.

Schüsse wurden live gestreamt

Der Amoklauf wurde auf Twitch live übertragen. Auf den letzten Bildern aus der Location sieht man noch einen angeblichen Laserstrahl - mutmaßlich von einer Zielhilfe - und hört dann Schüsse. Im Livevideo sind die Schüsse nicht mehr zu sehen. Im Moment vor der Tat wechselt die Kamera zurück ins Spiel.

Auf dem Video sind jedoch Schreie und zwölf Schüsse zu hören. Wir haben uns entschieden, das Material auf GameStar.de nicht zu zeigen. Madden-Hersteller Electronic Arts hat via Twitter sein Mitgefühl an alle Betroffenen ausgesprochen:

This is a horrible situation, and our deepest sympathies go out to all involved. — Electronic Arts (@EA) August 26, 2018

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, wurde im Weißen Haus über den Vorfall informiert. Jacksonville ist erst vor zwei Tagen, am 24. August, Opfer einer ähnlichen Schießerei geworden: Bei einem High School Football-Spiel schoss ein Zuschauer um sich, verletzte drei Menschen, einer verstarb.

In Florida ist es erlaubt, eine Schusswaffe verborgen mit sich zu tragen, wenn man eine entsprechende Lizenz dafür besitzt. Um diese zu bekommen muss man mindestens 21 Jahre alt sein und einen Schussfeuerwaffen-Sicherheitskurs besucht haben.