»Es tut mir leid!« - Der Andor-Chef entschuldigt sich dafür, Star-Wars-Fans absichtlich das Herz gebrochen zu haben

Seit Rogue One: A Star Wars Story sahen Fans in der Geschichte von Jyn Erso (Felicity Jones) und Cassian Andor (Diego Luna) großes Potenzial für eine Liebesgeschichte. Obwohl zwischen den beiden im Film nichts Romantisches passiert, gibt es zahlreiche Fanfictions. Dort wird Jyn und Cassian feierlich der Ship-Name »RebelCaptain« verliehen.

Als Cassians Ex-Partnerin Bix Caleen (Adria Arjona) in Andor auf den Plan trat, sorgte das bei manchen Krieg-der-Sterne-Liebhabern für Herzschmerz. Besonders in Staffel 2, denn dort lassen der Rebellen-Pilot und die Mechanikerin ihre Beziehung neu aufleben. Bei Jyn-Cassian-Fans möchte sich Serien-Chef Tony Gilroy daher entschuldigen.

Gebrochene Fan-Herzen

Tony Gilroy stieß erst später als Drehbuchautor zu Rogue One hinzu, war aber maßgeblich an der Überarbeitung und Änderung wichtiger Schlüsselszenen beteiligt. Demnach weiß er natürlich nur zu gut, was mit Jyn und Cassian passiert und wie die Beziehung der beiden auf einige wirken mag.

Und obwohl die Community-Geschichten nicht Teil des offiziellen Kanons sind, fühlt sich der Showrunner schlecht (via Collider). Konkret sagt er:

Ich hatte Mitleid mit den Leuten, die so viel Zeit in die Fanfictions und solche Sachen investiert hatten. Die Leute, die sich wirklich intensiv damit befasst haben. Sie [die Geschichten] werden nicht als Kanon betrachtet und sind nichts, worauf ich im Rahmen des [Serien-]Auftrags rechtlich achten muss. Trotzdem haben die Leute hart an ihnen gearbeitet, und sie haben ihnen viel bedeutet. Man möchte nicht auf dem Blumenbeet von jemand anderem herumtrampeln. Aber ich muss tun, was ich tun muss. Ich bin sicher, dass es jemanden gibt, der nie darüber hinwegkommen wird. Ich entschuldige mich dafür. Es tut mir wirklich leid.

Der 68-jährige Regisseur glaubt übrigens nicht, dass die Andor-Beziehung zwischen Cassian und Bix irgendetwas an Rogue One verändert. Denn immerhin liegt zwischen der Serie und dem Film eine Zeitspanne von einem Jahr und Bix spielt im Film keine direkte Rolle.

Wie sieht die Zukunft im Star-Wars-Universum aus?

Eine dritte Season von Andor bekommen Fans nicht mehr. Jedoch soll es bald mit Ahsoka: Staffel 2 weitergehen. Wann genau ist noch nicht bekannt, aber eine Veröffentlichung gegen Ende 2026 ist zumindest vorstellbar.

Am 21. Mai 2026 landen Din Djarin (Pedro Pascal) und sein Findelkind in The Mandalorian & Grogu dann im Kino. Regisseur Shaw Levy (Deadpool & Wolverine) arbeitet ebenfalls an einem Film namens »Star Wars: Starfighter« mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Der soll am 28. Mai 2027 erscheinen. Mehr dazu erfahrt ihr in der unteren Box.

