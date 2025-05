Star Wars: Macht Andor die Beziehung der beiden Rogue-One Helden kaputt? Der Serien-Chef hat eine klare Meinung

Die Beziehung zwischen Cassian (Diego Luna) und Jyn (Felicity Jones) geht für einige Fans über den Bildschirm hinaus. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

In Rogue One: A Star Wars Story schweißt der Kampf gegen das Imperium die Rebellen Cassian Andor (Diego Luna) und Jyn Erso (Felicity Jones) zusammen. So sehr, dass einige Fans in den beiden bis heute großes Potenzial für eine Liebesbeziehung sehen.

Als in der Prequel-Serie Andor die Mechanikerin Bix Caleen (Adria Arjona) als Cassians große Liebe auf den Plan trat, kollidierte das natürlich mit so mancher Fan-Theorie. Laut Showrunner Tony Gilroy schließt das eine das andere aber nicht aus.

Cassian und Bix oder Cassian und Jyn?

Achtung! Es folgen Spoiler zu Rogue One: A Star Wars Story.

In einem Interview mit Vulture gibt Tony Gilroy preis, dass er nicht glaubt, dass die Beziehung zwischen Cassian und Bix irgendetwas an Rogue One verändert. Denn immerhin liegt zwischen der Serie und dem Film eine Zeitspanne von einem Jahr. Konkret sagt er:

Da ich mich intensiv mit Rogue beschäftigt habe ... denke ich nicht, dass die Beziehung [zwischen Cassian und Bix] den Umständen widerspricht. Bix ist ein Jahr lang weg gewesen. [...] Wer weiß, wo sie [jetzt] ist. Und sie hat ihn verlassen. Weißt du, sie [Cassian und Jyn] sind schöne, lebhafte Menschen. Warum sollten sie am Ende [von Rogue One] nicht ihre Hände halten? [...] Vielleicht täusche ich mich [aber auch], wenn ich den Film [noch einmal] sehe.

Gilroy spielt hierbei an das Ende von Rogue One an. Jyn und Cassian gelingt es letztendlich die Pläne des Todessterns an die Rebellen-Allianz zu übermitteln. Dennoch gibt Tarkin gleichzeitig den Befehl die imperiale Basis auf Scarif zu zerstören. Ihre letzten Momente verbringen die Rebellen gemeinsam an einem Strand des Planeten.

Falls ihr euch gerade fragt, warum Gilroy das Ganze überhaupt beurteilen kann: Er schrieb gemeinsam mit Chris Weitz (Mr. & Mrs. Smith) das Drehbuch für Rogue One und war ebenfalls für die umfangreichen Nachdrehs des Films verantwortlich. Er war demnach ziemlich tief in die Produktion involviert.

Auch wenn sich Gilroy der emotionalen Bindung von Fans zum Universum und den Figuren darin bewusst ist, kann der 68-jährige Regisseur nicht auf alles Acht nehmen. Fan-Fictions gehören ja schließlich auch nicht zum offiziellen Kanon.

Auf der anderen Seite weiß ich, dass es Leute und ganze Fan-Fiction-Sammlungen gibt, die sehr viel darin investiert haben, dass dies [die Beziehung zwischen Cassian und Jyn] eine der größten Liebesgeschichten aller Zeiten wird. Sie ist nicht kanonisch, aber sie haben viel Zeit in sie gesteckt. Es ist nicht unbedenklich, dass ich das wieder rückgängig mache, aber es kann keine Motivation für mich sein, die Serie zu entwickeln.

1:22 Die zweite und finale Staffel von Andor könnt ihr jetzt auf Disney Plus streamen

Autoplay

Wie geht es im Star-Wars-Universum jetzt weiter?

Mit Andor: Staffel 2 endet Cassians Solo-Reise bekanntlich und der Rebellen-Pilot kehrt nicht mit einer dritten Season zurück. In den nächsten Jahren steht dennoch so einiges im Universum an.

Am 21. Mai 2026 startet bereits The Mandalorian & Grogu in den deutschen Kinos. Fast genau ein Jahr später soll am 28. Mai der neue Film Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling in der Hauptrolle folgen. Regie führt hierbei Shawn Levy, der mit Produktionen wie Deadpool & Wolverine oder Free Guy in den letzten Jahren große Erfolge feierte.

An der Serien-Front gibt es bald ein Wiedersehen mit Rosario Dawson als Ahsoka Tano. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Da die Dreharbeiten jedoch im April 2025 begonnen haben, können wir wohl frühestens Ende 2026 mit den neuen Folgen rechnen.

Mit Andor geht die beste Star-Wars-Serie zu Ende und ihr fragt euch zu Recht: Was jetzt? Ihr könntet euch zum Beispiel die erst kürzlich veröffentlichte Show Tales of the Underworld auf Disney Plus anschauen, wo ihr die Abenteuer von Cad Bane und Asajj Ventress verfolgt.

Oder ihr schaut in der obigen Box vorbei und wühlt euch durch unsere weiterführenden Artikel zu Andor. Es gibt nämlich hinter den Kulissen noch einige spannende Sachen zu erfahren.