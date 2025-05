»Bitte tu das nicht« - Der Andor-Chef bekam für seine Star-Wars-Serie 650 Millionen Dollar und nur eine Bedingung

Viel Geld, aber wenig Vorgaben: Der Traum vieler Showrunner ist bei Andor wahr geworden. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Andor ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme-Serie. Gerade zwei Punkte stechen aber heraus, da sie so selten gleichzeitig vorkommen:

Andor ist extrem teuer gewesen. Selbst im Vergleich zu anderen Großproduktionen sind 650 US-Dollar für zwei Staffeln eine beeindruckende Stange an Geld. Der Showrunner, Tony Gilroy, wurde in fast keiner Weise eingeschränkt. Normalerweise gibt das Produktionsstudio mindestens eine gewisse Richtung vor, Gilroy konnte aber machen, was er wollte. Es gab nicht einmal Testvorführungen.

Bei einem Satz haben die Chefs von Disney aber doch ein Veto eingelegt, wie Gilroy auf dem ATX TV Festival verrät.

»Wir haben in der ersten Staffel gesagt: ›Scheiß auf das Imperium [original: Fuck the Empire].‹ Sie sagten: ›Kannst du das bitte nicht machen?‹«

Letztlich wurde der Satz zu Bekämpfe das Imperium [original: Fight the Empire] geändert. Ansonsten gab es keine Einwände gegen Gilroys Version, was sich letztlich auch auszahlte. Andor ist eine, wenn nicht sogar die beste Star-Wars-Serie aller Zeiten.

Gilroy beansprucht aber natürlich nicht alle Lobeshymnen nur für sich, vor allem der Star-Wars-Chefin Kathleen Kennedy dankt er ausdrücklich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Kennedy ist in der Community nicht allzu beliebt, seit sie mit der Disney-Übernahme 2012 für die weit, weit entfernte Galaxie zuständig ist. Vor Andor gab es ja auch einige Serien wie Obi Wan Kenobi, die deutlich kritischer von Fans beäugt wurden.

Dagegen strotzt Andor nur so vor Fan-Liebe. Die Geschichte rund um den Rebellen-Spion Cassian hat sogar Breaking Bad vom Thron gestoßen, was einen Serien-Rekord angeht. Eine dritte Staffel wird es jedoch nicht geben, Andor ist zu Ende erzählt.

Aber keine Sorge, Star-Wars-Nachschub wird es auch ohne Andor zu Genüge geben! Welche Filme und Serien aktuell geplant sind (wie beispielsweise der Kinofilm mit Ryan Gosling), erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikel. Wer lieber aktiv gegen das Imperium in die Schlacht ziehen will, sollte einen Blick auf das Fan-Projekt zu Battlefront 2 werfen.