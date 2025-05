»Warum alle diese Marvel-Filme scheitern« - Der Chef der besten Star-Wars-Serie stellt eine gewagte Theorie auf

Ein gutes Beispiel für einen MacGuffin? Der Tesserakt aus den Marvel-Filmen. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

Andor sollte ursprünglich ein Buddy-Abenteuer werden, in dem Cassian (Diego Luna) und der umgepolte Sicherheitsdroide K-2SO (Alan Tudyk) gemeinsam die Galaxis unsicher machen. Der Pitch von Disney gefiel Tony Gilroy grundsätzlich zwar, aber es gab vor allem einen Aspekt, der den Showrunner störte.

Woran Marvel-Filme laut Gilroy scheitern

In einem Interview mit Slashfilm gibt der 68-jährige Regisseur preis, dass ein bekanntes filmisches Stilmittel das größte Problem der vorherigen Story-Versionen war. Cassian und sein Sicherheitsdroide sollten hierbei eine bestimmte Disc aus einer Zitadelle klauen.

Demnach hätten die beiden einem so genannten »MacGuffin« nachgejagt. So nennt man in der Filmbranche ein Objekt, dessen einziger Zweck ist, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben. Konkret sagt Gilroy:

Die Versionen, die es vorher von der Serie gab, waren raffiniert und sie waren interessant. Sie waren nicht schlecht, aber sie hatten einen fatalen Fehler. Wenn wir die Zitadelle in der Pilotfolge schon stürmen, was machen wir dann in Episode 9? [...] Holen wir einfach immer wieder die Disc?

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Tony Gilroy war eine Geschichte, die sich nur auf das Hinterherjagen nach einem Gegenstand bezieht, einfach zu dünn. Laut ihm ist die Verwendung von MacGuffins auch ein großes Problem von vielen Marvel-Filmen.

Sie versuchen den, ... wie nennt man ihn [noch einmal]? Ich kann mich nicht mehr an den Namen der Kiste erinnern. Wie zum Teufel heißt die Kiste in The Avengers? Worauf haben sie es abgesehen? [...] Der Tesserakt! Das ist der Grund, warum all diese Marvel-Filme so schlecht sind. Sie sind einfach ständig ... wenn das alles ist, was sie tun, dann ist alles, was sie tun, den Tesserakt zu bekommen.

Beim Tesserakt hört es aber noch lange nicht auf: Die Pym Partikel in Ant-Man, der Red Dust in Black Widow oder der Äther in Thor: The Dark World, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Immer geht es um irgendeine Sache, die sichergestellt werden muss.

Beispiele für gute MacGuffins

In der Filmgeschichte gibt es ebenso MacGuffins, die sinnvoll platziert wurden. Der eine Ring aus Herr der Ringe nimmt etwa Einfluss auf die Figuren in Mittelerde und seine Macht ist förmlich spürbar. Die Gefahr, die von ihm ausgeht, ebenfalls.

Oder aber die Aktentasche aus Pulp Fiction, die mysteriöser nicht sein könnte und von der wir nie erfahren, was wirklich drin ist. Naja, Regisseur Quentin Tarantino und Drehbuchautor Roger Avery haben mittlerweile verraten, dass der Koffer leer ist. Der wahre Wert liegt nämlich in der Funktion als MacGuffin.

Tony Gilroys Serie Andor feiert mit Staffel 2 übrigens ihren Abschluss und geht als wohl beste Star-Wars-Show in die Universum-Geschichte ein.

Falls ihr schon alle 12 Folgen wie ein Schwamm aufgesaugt habt und trotzdem nicht genug bekommt: In der obigen Box findet ihr weiterführende Artikel. So erfahrt ihr, warum unser Entertainment-Experte Vali Star Wars jetzt in einem völlig anderen Licht sieht oder was Tony Gilroy über die Verbindung zu Rogue One denkt.