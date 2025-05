Avengers 5 und 6 verspäten sich: Marvel verschiebt Doomsday und Secret Wars jeweils um mehrere Monate

Im kommenden Doomsday wird Robert Downey Jr. als Oberschurke Doctor Doom zurückkehren. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

Marvel-Fans müssen jetzt stark bleiben, denn sowohl Doomsday als auch Secret Wars erscheinen erst rund ein halbes Jahr später. Demnach wird Avengers 5 vom 29. April 2026 auf den 18. Dezember 2026 und der sechste Teil vom 5. Mai 2027 auf den 17. Dezember 2027 verschoben.

Da die Filme in den USA meist freitags erscheinen, werden sie in Deutschland vermutlich einen Tag früher veröffentlicht.

Übrigens erscheint Doomsday somit am selben Tag wie Dune 3 und der neue Herr-der-Ringe-Film The Hunt for Gollum konkurriert dann ein Jahr später mit Secret Wars. Das dürften wohl spannende Kämpfe um die Kino-Spitze werden.

Mögliche Gründe für die Entscheidung

Die Dreharbeiten von Doomsday sind bereits seit April 2025 in vollem Gange, dauern aber bei großen Superhelden-Blockbustern wie Avengers 5 natürlich mehrere Monate und bis zu einem halben Jahr. Auch die Post-Produktionsphase (Schnitt, Ton etc.) nimmt mindestens ein Jahr in Anspruch und von möglichen Nachdrehs wollen wir gar nicht erst anfangen. Ihr merkt schon: Die Rechnung geht nicht ganz auf.

Außerdem machte Marvel - allen voran CEO Kevin Feige - erst kürzlich deutlich, sich in Zukunft wieder mehr auf Qualität als Quantität konzentrieren zu wollen. Das bedeutet weniger Projekte und dafür mehr Zeit, um das Beste herauszuholen. Denn viele Fans zeigten sich vor allem mit den vielen TV-Serien überfordert.

Ein weiterer Grund für die neue Strategie: Disney verlangte in kürzester Zeit so viele Produktionen wie möglich und fährt jetzt einen Gang zurück. Daher bleibt Marvel jetzt mehr Luft, um sich kreativ neu zu orientieren.

Zuletzt wurde ebenfalls immer wieder gemunkelt, dass das Drehbuch für Doomsday noch gar nicht komplett fertig sei. Demnach soll aktuell noch an dem Skript gewerkelt werden, während zeitgleich schon einige Aufnahmen im Kasten landen. Das ist allerdings in der Branche recht üblich und noch kein Grund zur Sorge.

2:44 Mit Fantastic Four: First Steps steht der nächste Marvel-Film bereits in den Startlöchern

Autoplay

Immerhin winkt uns dieses Jahr mit Fantastic Four: First Steps noch ein weiterer Film, bevor wir eine etwas längere Marvel-Pause einlegen. Das Projekt landet hierzulande am 24. Juli 2025 in den Kinos.

Die (bis jetzt) komplette Cast-Liste von Doomsday findet ihr in der obigen Box. Dort gibt es auch noch weitere Artikel zu dem Thema.