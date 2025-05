Andor stellt einen unglaublichen Rekord auf: Fünf Folgen schaffen, was keine andere Serie je erreicht hat

Bei so einem Meilenstein würden wir auch so charmant Lächeln wie Cassian (Diego Luna)! Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Mit Andor: Staffel 2 macht das Star-Wars-Universum gerade alles richtig und beschert Fans endlich wieder eine hervorragende TV-Serie. Wenn es nach unserem Entertainment-Experten Vali geht, ist die Show sogar »das beste Krieg-der-Sterne seit 1980.«

Ihr glaubt, die Formulierung ist übertrieben? Nun ja, nicht, wenn man nach den aktuellen Entwicklungen geht. Unser liebster Rebell Cassian Andor (Diego Luna) stellt mit der zweiten Season tatsächlich einen neuen Rekord auf.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Fünfmal hintereinander Traum-Wertungen

Habt ihr schon einmal gesehen, dass bei IMDb fünf Folgen einer Staffel hintereinander eine Wertung von 9,5 Sterne oder höher haben? Nein? Dann braucht ihr jetzt auch nicht anfangen zu suchen. Andor hat es geschafft und ist damit aber auch die einzige Serie, die das bis jetzt erreicht hat.

Fast die komplette zweite Hälfte der finalen Season sahnt absolute Traum-Wertungen ab und zeigt, was viele Fans bereits vorausgesagt haben: Andor ist die beste Star-Wars-Serie. Weil wir es auch nicht glauben können, hier einmal die Zahlen (via IMDb):

Staffel 2, Folge 8: 9,8 Sterne

Staffel 2, Folge 9: 9,7 Sterne

Staffel 2, Folge 10: 9,6 Sterne

Staffel 2, Folge 11: 9,5 Sterne

Staffel 2, Folge 12: 9,7 Sterne

Wenn ihr jetzt aber doch gesucht habt: Andors größter Konkurrent wäre die Serie Breaking Bad. Die letzten vier Episoden der finalen fünften Staffel wurden ebenfalls durchgehend mit 9,5 Sternen oder höher bewertet (via IMDb). Da Walter White (Bryan Cranston) und Jesse Pinkman (Aaron Paul) aber seit 2014 kein Crystal Meth mehr herstellen, können sie Cassian seinen Titel jetzt nicht mehr streitig machen.

Auf Rotten Tomatoes bewerten Kritiker Cassians letztes Abenteuer übrigens zu 98 Prozent positiv. Fans sind mit 87 Prozent derweil ein klein wenig skeptischer. Bei einzelner Betrachtung kommen sowohl die achte als auch die neunte Folge auf 100 Prozent. Zu den letzten drei Episoden liegen noch keine Bewertungen vor.

Der Erfolg von Staffel 2 spiegelt sich derweil auch in den Zuschauerzahlen wider. Somit belegt Andor bei den beliebtesten originalen Streaming-TV-Serien Anfang Mai den zweiten Platz und wurde lediglich von der Netflix-Show The Four Seasons überholt. Eine Übersicht über die ersten sechs Platzierungen seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie geht es bei Star Wars nun weiter?

Eine dritte Staffel von Andor ist ausgeschlossen. Falls ihr aber eine neue Serie braucht: Seit dem 4. Mai 2025 könnt ihr auf Disney Plus ebenfalls Tales of the Underworld streamen. Dabei verfolgt ihr die Abenteuer der ehemaligen Nachtschwester Asajj Ventress und dem beliebten Kopfgeldjäger Cad Bane.

Auch im Kino geht es mit dem Krieg der Sterne bald weiter: The Mandalorian & Grogu erscheint am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Zudem arbeitet Deadpool-&-Wolverine-Regisseur Shawn Levy an einem neuen Film mit Ryan Gosling (The Fall Guy, Barbie). Star Wars: Starfighter landet dann am 28. Mai 2027 auf der großen Leinwand.

Und das sind längst nicht alle Projekte, die bereits angekündigt wurden. Mehr Infos zu neuen Filmen findet ihr in der oberen Box.

Wenn ihr von Andor noch nicht genug habt, dann gibt es dort auch noch einiges zu sehen. Wie zum Beispiel ein alternatives Comeback des geliebten Sicherheitsdroiden K-2SO oder einen Artikel dazu, warum unser Entertainment-Experte Vali Star Wars jetzt in einem völlig anderen Licht sieht.