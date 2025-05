Fans können es nicht fassen: Für einen Andor-Star ist die Star-Wars-Serie die erste große Schauspielrolle!

Wer hätte gedacht, dass Andor tatsächlich Elizabeth Dulaus erste große Rolle ist? Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Viele Schauspieler halten sich nach ihrer Ausbildung notgedrungen erst einmal mit kleineren Rollen über Wasser. Jetzt stellt euch vor, ihr habt gerade euren Abschluss gemacht, geht zu einem Casting und landet in einem der größten Film-Universen der Kino-Geschichte. Ja, das ist mal ein Karrierestart!

Mit ihrer Rolle als Kleya Marki in der Star-War-Serie Andor lebt Elizabeth Dulau gerade genau diesen Traum. Dass die Show ihr allererstes großes Projekt ist, können Fans kaum glauben.

Und das zu Recht, denn mit ihrem Talent fasziniert sie nicht nur Showrunner Tony Gilroy, sondern auch den Großteil der Community.

Der Andor-Chef und die Fans sind hin und weg

In einem Interview mit Los Angeles Times schwärmt Gilroy ganz offen von Dulaus Performance und vergleicht sie sogar mit der erfahrenen Schauspielerin Meryl Streep (Little Women, Der Teufel trägt Prada). Laut dem Andor-Chef soll es im Schnitt »keine einzige schlechte Aufnahme von ihr gegeben haben.«

Dulaus Talent bescherte ihr dann eine noch größere Rolle in Staffel 2. Denn Gilroy wollte Kleyas Story unbedingt selbst erzählen und die ist eng mit der von Luthen Rael (Stellan Skarsgård) verwoben (via Entertainment Weekly). Dazu erfahren wir in den Folgen 10, 11 und 12 endlich mehr.

Auf Reddit sind Fans davon überzeugt, dass Dulau eine blühende Schauspiel-Zukunft bevorsteht. Dass Andor ihr erster Job ist, haut sie komplett aus den Socken. Unter dem Post sammeln sich fast 600 Kommentare, die alle aussagen: Elizabeth Dulau ist schon jetzt ein Star!

Hier ein paar Beispiele:

»Allein für ihr Handeln hat sie meiner Meinung nach einen Emmy verdient. Besonders während des Ausharrens im Unterschlupf. Ihre Verzweiflung war mit Händen zu greifen.« - User Semblance17

»Um Palpatine selbst zu zitieren: »Wir werden Ihre Karriere mit großem Interesse verfolgen.« Sie hat es absolut auf den Punkt gebracht und ich bin gespannt, welche zukünftigen Projekte sie an Land zieht.« - User sanjoseboardgamer

»Das war ihre ERSTE Leinwandrolle? Ich dachte schon, ich hätte [bis jetzt] eine junge Schauspielerin mit einer großen Filmografie verpasst.« - User Due_Basil2697

»Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so eine Schauspielkarriere beginnt. Scheiß aufs Gehen, scheiß aufs Laufen, lass mich [direkt] fliegen.« - User dikkiesmalls

»Und sie ist neben Stellan [Skarsgård] die beste Schauspielerin in der Serie.« - User BabousCobwebBowl

1:35 Andor: Der erste Trailer zu Staffel 2 bringt gleich zwei Fan-Lieblinge der Star-Wars-Fans zurück

Was hat Elizabeth Dulau seit Andor gemacht?

Andor: Staffel 1 erschien im Jahre 2022 und der Dreh begann Ende November 2020. Demnach erfolgte das Casting wahrscheinlich davor innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr. Seither gibt es ein paar Serien, in denen die Darstellerin auftritt. Jeweils für zwei Folgen spielte sie in der Netflix-Show Alles Licht, das wir nicht sehen und Gentleman Jack mit.

In der Krankenhausserie Maternal mimte sie für fünf Episoden die Ärztin Dr. Louise Pennycook. Zu einem ihrer letzten Jobs zählt die Synchronisation der Figur Piebald Deer in Wicked: Teil 1 im Jahre 2024.

Vielleicht werden wir in Zukunft ja sogar noch mehr von Kleya Marki im Star-Wars-Universum sehen. Möglich wäre es und es gäbe sicherlich noch vieles über den Charakter zu erzählen. Und selbst wenn nicht, wird es vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir von Dulaus Namen hören.

