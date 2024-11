Neue Bilder zu Andor Staffel 2 zeigen: Einer der besten Star-Wars-Schurken hat sich nach 8 Jahren kaum verändert

Ab dem 22. April 2025 steht ein Wiedersehen mit Director Krennic (Ben Mendelsohn) an, sobald Staffel 2 von Andor bei Disney Plus startet. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Rogue One ist zweifelsohne einer der besten Star-Wars-Filme, die unter Disney im Kino gelandet sind. Dank dem hervorragenden Schauspiel von Ben Mendelsohn trat darin sogar einer der besten Sternenkrieg-Schurken der letzten Jahre auf: Der Imperium-Lakei Orson Krennic, unter dessen Argusauge der erste Todesstern entstand.

Trotz des ziemlich radikalen Endes von Rogue One haben wir Director Orson Krennic allerdings nicht zum letzten Mal gesehen: Tatsächlich kehrt Ben Mendelsohn in seiner Rolle als Star-Wars-Bösewicht für Staffel 2 von Andor zurück.

Krennic kehrt nach Rogue One für Andor zurück

Jetzt gibt es zu Krennics Auftritt in der Serie auf Disney Plus erste offizielle Fotos. Und siehe da: In den letzten acht Jahren hat er sich kaum verändert! Das überrascht aber nur bedingt, immerhin spielt Andor vor den Geschehnissen von Rogue One.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die 12 Episoden der zweiten Season erstrecken sich dabei über einen Zeitraum von vier Jahren und jeweils drei Folgen widmen sich dabei einem bestimmten Jahr. Krennic ist demnach bereits die Karriereleiter innerhalb des Galaktischen Imperiums fleißig nach oben geklettert und dürfte dabei auch die ein oder andere Leiche im Keller haben.

Welche Rolle spielt Krennic in Andor: Staffel 2?

Ob Dedra Meero (Denis Gough) dazugehört? Abwarten. Mendelsohn teast im Interview mit Empire zumindest schon mal an, dass zwischen Krennic und der Offizierin des imperialen Sicherheitsbüros mindestens so etwas wie eine Rivalität besteht.

Welche Rolle Krennic dabei spielt? Dazu hat Mendelsohn persönlich ein paar Worte verloren:

Sie befinden sich nicht auf Augenhöhe - ich finde das ziemlich niedlich. Dedra gegen Krennic? Das ist meiner Meinung nach nicht fair. Für Krennic sind das alles Untergebene. Sie ziehen unter dem Imperium alle an einem Strang, aber wenn man seine Meinung ausspricht, gibt es zwangsläufig Differenzen.

1:58 Disney Plus gibt einen Ausblick auf 2025 - mit Szenen aus Andor: Staffel 2 und Daredevil: Born Again

Autoplay

Besagte Differenzen hatte Krennic ja auch mit Tarkin (Peter Cushing) in Rogue One: A Star Wars Story. Ob sich der Großmoff ebenfalls in Staffel 2 von Andor blicken lässt, nachdem er bereits einmal digital zu neuem Leben erweckt wurde, will Mendelsohn allerdings nicht verraten:

Ihr wisst, dass ich dazu nichts sagen kann. Und ich bin froh darüber, dass ich darüber nicht reden kann. Das ist etwas Wunderschönes.

Staffel 2 von Andor startet am 22. April 2025 bei Disney Plus. Danach ist mit der Star-Wars-Serie von Tony Gilroy und Beau Willimon Schicht im Schacht. Gerüchten zufolge will Lucasfilm das Duo aber für weitere Projekte im Krieg-der-Sterne-Universum verpflichten. Ob sich diese Meldungen bewahrheiten, muss sich noch zeigen.