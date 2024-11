Star Wars »geht die Nostalgie aus« - jetzt soll Rey gleich mehrere Filme retten

Star Wars setzt auf viel auf Nostalgie - doch das wurde neuen Filmen und Serien teilweise schon zum Verhängnis. Für die Zukunft des Sternenkriegs wird nun Rey (Daisy Ridley) sehr wichtig. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nostalgie spielt bei Star Wars eine große Rolle. Doch das ist gleichzeitig eine der größten Schwächen bei neuen Filmen und Serien, die längst viele Fans lautstark kritisieren. Jetzt will beziehungsweise muss sich Disney davon lossagen - und dabei alles auf Rey setzen.

Wann genau das passiert und wie genau das dann aussieht, steht allerdings in den Sternen. Denn einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge, ist man sich bei Disney uneins darüber, was die eigentliche Umsetzung dieser Pläne angeht. Beginnen wir von vorne.

Rey ist die Zukunft von Star Wars ...

Erst letzte Woche enthüllte Deadline, dass sich eine neue Star-Wars-Trilogie in Entwicklung befindet. Dafür ist Simon Kinberg verantwortlich, der sich bisher mit Filmen wie X-Men: Dark Phoenix nicht gerade mit Ruhm bekleckerte.

Ursprünglich hieß es, Kinbergs Trilogie könnte sich aus den Episoden 10, 11 und 12 zusammensetzen. Allerdings besteht mittlerweile unter Branchenkennern der Konsens, dass das Projekt stattdessen eine eigene Geschichte erzählt und eine neue Saga begründet.

So oder so soll Daisy Ridley als Rey dabei eine Schlüsselrolle übernehmen, darüber sind sich die meisten Berichte einig - wie zum Beispiel Entertainment Weekly oder The Insider. Für die Heldin der Sequel-Trilogie befindet sich schon seit geraumer Zeit ein Solo-Film in Entwicklung, der aber erst kürzlich seinen bereits dritten Drehbuchautor verlor.

... doch wie genau sieht diese Zukunft aus?

Jetzt ist die Rede davon, dass Rey in gleich mehreren neuen Star-Wars-Filmen auftritt und sie miteinander verbindet. Tatsächlich soll es sich bei der jungen Jedi-Meisterin um eins der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Asset für die Zukunft des Krieg-der-Sterne-Franchises handeln.

Dem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge wird intern die klassische Trilogie als Altes Testament des Star-Wars-Mythos bezeichnet, während man sich jetzt daran versucht, das Neue Testament zu schaffen .

Doch offenbar weiß man bei Disney gerade nicht so recht, wann und was genau man jetzt eigentlich mit Rey anstellen soll - wie eine anonyme Quelle verrät:

Niemand wird sich über irgendetwas einig und es wird ständig hinterfragt, was genau was eigentlich zu bedeuten hat.

Etwas mehr Kontext liefert eine weitere Quelle:

Star Wars ist ein Schiff, das von Nostalgie befeuert wird. [Disney] gehen aber gerade die Möglichkeiten aus, Nostalgie zu schaffen.

Das wissen wir bisher über neue Star-Wars-Filme

Wir wissen aktuell, dass sich bei Disney und Lucasfilm gleich mehrere neue Filme in Arbeit befinden. So natürlich die geplante Trilogie von Simon Kinberg und Reys Solo-Abenteuer. Darüber hinaus entwickeln James Mangold, Taika Waititi, Shawn Levy, Rian Johnson und Donald Glover ebenfalls ihre eigenen Projekte.

Den Anfang macht aber erstmal The Mandalorian & Grogu am 21. Mai 2026. für den Jon Favreau und Dave Filoni verantwortlich sind. Wie die Zukunft von Star Wars im Kino darüber hinaus aussieht und wo genau Daisy Ridley als Rey auftreten soll, muss sich erst noch zeigen.