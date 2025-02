Paukenschlag für Star Wars: Kathleen Kennedy will wohl noch 2025 als Lucasfilm-Chefin zurücktreten

Mit dem angeblichen Rücktritt von Kathleen Kennedy Ende 2025 könnte für den Krieg der Sterne eine neue Ära anbrechen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Kathleen Kennedy tritt offenbar als Star-Wars-Chefin zurück.

Noch Ende 2025 könnte sich Kennedy von dem Krieg-der-Sterne-Universum verabschieden, wie die Website Puck aus gleich mehreren Quellen in Erfahrung gebracht haben will. Zum aktuellen Zeitpunkt haben sich weder Disney noch Lucasfilm zu dem Bericht geäußert.

Sollte sich die Meldung bewahrheiten, würde sich Kennedy nach mehr als 13 Jahren als Lucasfilm-Chefin zurückziehen. 2012 ist sie der Firma als Co-Vorsitzende beigetreten und übernahm kurz darauf die komplette Kontrolle, nachdem Disney George Lucas die Rechte an Star Wars für vier Milliarden US-Dollar abgekauft hatte.

Kathleen Kennedy als Lucasfilm-Chefin

Darauf folgte der große Neustart von Star Wars, als 2015 J.J. Abrams Episode 7 - Das Erwachen der Macht in die Kinos brachte. Der Film spielte weltweit mehr als zwei Milliarden US-Dollar ein und trat eine neue Ära an Krieg-der-Sterne-Filmen los.

1:30 Star Wars: Episode 7 - Erster Trailer: Der Millenium Falke fliegt wieder!

Von 2015 bis 2019 erschien die neue Sequel-Trilogie, die die Skywalker-Saga beendete und bei vielen Fans sowie Kritikern durchwachsene bis vernichtende Reaktionen hervorrief. Nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers und auch dem Kassen-Flop Solo: A Star Wars Story legte der Krieg der Sterne dann eine Kinopause ein, die erst 2026 endet.

Ohnehin lief es für Star Wars unter Kathleen Kennedy nicht immer geschmeidig. Die Solo-Regisseure Phil Lord und Chris Miller wurden inmitten der Produktion gefeuert und auch Gareth Edwards wurde als Regisseur von Rogue One durch Tony Gilroy ersetzt. Letzterer verantwortet mit Andor die aktuell beste Star-Wars-Serie.

Außerdem wurden unter Kennedy zahlreiche Star-Wars-Projekte angekündigt, die bis heute nie zustande gekommen sind. So zum Beispiel die jeweiligen Filmtrilogien von Rian Johnson sowie David Benioff und D.B. Weiss. Aktuell kommt auch die groß angekündigte Kino-Rückkehr von Daisy Ridley als Rey nicht in die Gänge, auf deren Schultern die Zukunft von Star Wars lasten soll.

Tritt Dave Filoni die Nachfolge von Kathleen Kennedy an?

Apropos Star-Wars-Serien: Während der Sternenkrieg erst am 21. Mai 2026 mit The Mandalorian & Grogu ins Kino zurückkehrt, konzentriert sich Lucasfilm spätestens seit dem Erfolg von Din Djarins (Pedro Pascal) Solo-Abenteur primär auf TV-Serien für Disney Plus. Hier spielt Dave Filoni eine Schlüsselrolle, der Ende 2023 zum CCO (Chief Creative Officer) befördert wurde.

Wer Ende 2025 in die Fußstapfen von Kathleen Kennedy treten wird, ist aktuell nicht bekannt. Es lässt sich aber guten Gewissens darüber spekulieren, dass dafür Dave Filoni infrage kommen könnte. In den letzten Jahren hatte er immer mehr die Zukunft von Star Wars geplant, vor allem auf Disney Plus, aber zuletzt auch für die große Leinwand.

Wie die Zukunft von Star Wars aktuell aussieht, erfahrt ihr unter den Links oben.

So startet am 22. April 2025 zum Beispiel die zweite Staffel von Andor, während ebenfalls an Season 2 von Ahsoka gearbeitet wird. The Mandalorian & Grogu legt dann als neuer Kinofilm 2026 los, während Filmemacher wie Simon Kinberg, James Mangold und Co. ihre jeweils eigenen Projekte entwickeln.