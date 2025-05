Mit 11 Jahren flehte er seine Mutter an, Rogue One im Kino zu sehen - heute ist er Teil des besten Star Wars seit über 40 Jahren

Muhannad Ben Amor tritt in Andor als Wilmon Paak auf und wurde von der Star-Wars-Community bereits liebevoll auf »Wilmon Peak« getauft. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Jeder von uns hat sich wahrscheinlich schon einmal gewünscht, ein Lichtschwert zu schwingen, im Cockpit eines X-Wing Platz zu nehmen oder einen Wookie zu knuddeln. Für Muhannad Ben Amor ist dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gegangen: In Andor und damit der besten Star-Wars-Serie überhaupt spielt er Wilmon Paak.

Welche Rolle spielt Wilmon Paak in der Andor-Serie?

Wilmon ist natürlich schon in Staffel 1 von Andor aufgetreten und spielte dabei bereits eine wichtige Rolle: Nachdem sein Vater Salman (Abhin Galeya) vom Imperium verhaftet, gefoltert und hingerichtet wurde, schloss er sich dem Widerstand auf Ferrix an und ließ letztendlich seine Heimat gemeinsam mit Cassian, Bix, Brasso und B2EMO hinter sich.

In Staffel 2 treffen wir Wilmon auf Mina-Rau, wo er mit seinen Freunden Unterschlupf fand - zumindest zwischenzeitlich. In den Folgen 4, 5 und 6 findet sich der mittlerweile nicht mehr ganz so junge Paak zwischen Saw Gerreras Partisanen wieder: einer Gruppe radikaler Widerstandskämpfer, die selbst Luthen Rael und der Rebellen-Allianz zu viel sind.

Und dabei wird Wilmon unmittelbar Zeuge einer der besten Monologe, die Andor zu bieten hat (wovon es der Star-Wars-Serie fairerweise nicht mangelt). Lauscht am besten der fantastischen Szene mit Forest Whitaker und Muhannad Ben Amor selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Für Muhannad Ben Amor ging ein Traum in Erfüllung

Kurz nach dem Start von Staffel 2 hat sich Muhannad Ben Amor nun mit einer sehr persönlichen Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Instagram blickt der Wilmon-Darsteller auf seinen persönlichen Werdegang zurück - vor und nach seinem Beitritt ins Star-Wars-Universum - und wird dafür von der Community gefeiert:

Mann, was für ein Traumberuf. Ich war elf Jahre alt, als ich meine Mutter angefleht habe, mit meinem Bruder und meinen Cousins Rogue One im Kino zu sehen … sofort war das mein liebstes Star-Wars-Projekt. Jetzt finde ich mich selbst wieder dabei, wie ich einen wichtigen Tag in dieser Geschichte spiele. Und das fühlt sich einfach nicht real an. Ich versetze mich immer wieder in dieses Bild rein, auf dem ich nicht wusste, dass ich Jahre später ein Teil von Star Wars und ein Teil der Reise von Andor sein werde. Was für ein Segen dieses Projekt für mich war! [...]

Und ja, der Kinostart von Rogue One ist tatsächlich schon fast zehn Jahre her. Muhannad Ben Amor war zu diesen Zeitpunkt noch ein elfjähriger Junge und kämpft nun an der Seite von Saw Gerreras Partisanen (zumindest auf Disney Plus). Wie schnell die Zeit vergeht - und das nicht nur in einer weit, weit entfernten Galaxis …