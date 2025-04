Ja, die fieseste Andor-Schurkin hat in Witcher 3 einen Fanliebling gespielt - und davon wurde sie selbst überrascht

Kein Witz: Yennefer aus The Witcher 3 und Dedra Meero aus Andor haben dieselbe Schauspielerin. Bildquelle: CD Projekt Red/Disney/Lucasfilm

DAS ist Yennefer?! - sogar in der GameStar-Redaktion sorgt die folgende Erkenntnis für große Augen und offene Münder. In Andor steht Denise Gough als Dedra Meero natürlich in der Rolle einer der besten neuen Star-Wars-Schurken vor der Kamera.

Doch wer The Witcher 3 gespielt hat, kennt die 45-jährige Schauspielerin in einer völlig anderen Rolle: Yennefer von Vengerberg.

Von einer Zauberin zur imperialen Geheimdienstlerin

In einem neuen Interview mit Eurogamer gibt Gough zu, dass sie sich dessen selbst lange nicht unbedingt bewusst war. Laut ihrer eigenen Aussage handelte es sich bei The Witcher 3 um das erste Videospiel, an dem sie arbeitete und war entsprechend wenig mit dem Prozess vertraut.

Ebenso dürfte Denise Gough unter größter Geheimhaltung an The Witcher 3 mitgewirkt haben. Wie exzessiv Verschwiegenheitsklauseln bei AAA-Videospielen ausfallen, könnte wahrscheinlich auch Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2) nur zu gut bestätigen.

So kommt es gerne mal vor, dass manche Schauspieler oder Synchronsprecher an Videospielen mitwirken, die sich daraufhin noch mehrere Jahre in Entwicklung befinden. Und frei nach dem Prinzip Aus den Augen , aus dem Sinn fällt das einem in Anbetracht lauter neuer Projekte vielleicht sogar selbst vom Tisch.

Wie wir überhaupt darauf kommen? Im Interview mit Eurogamer wurde Denise Gough auf das nächste Rollenspiel von CD Projekt Red angesprochen und ob sie dazu schon etwas verraten könnte: The Witcher 4. Gough kann dazu allerdings nichts sagen und lässt sogar offen, ob sie an Ciris persönlichen Solo-Abenteuer überhaupt beteiligt ist.

8:27 Was verrät der Trailer zu The Witcher 4 wirklich?

Nicht nur wir waren überrascht ...

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Witcher-Fans auf andere Rollen von Denise Gough (wie zum Beispiel in Andor) aufmerksam werden - und umgekehrt. Vor circa zwei Jahren diskutierten Fans etwas in diesem Reddit-Thread darüber, wie unglaublich wandlungsfähig Gough als Schauspielerin ist.

Eine Debatte, die gerade erst im Fahrwasser der zweiten Andor-Staffel wieder relevanter denn je ist - wie sich zum Beispiel hier zeigt. Passend dazu ein kleiner Austausch, der sich erst vor ein paar Tagen abgespielt hat:

Ich habe sie schon in The Witcher als Yennefer geliebt, aber Andor hat mich erst dazu gebracht, ihr schauspielerisches Talent so richtig wertzuschätzen. Diese ganze Szene mit Syrils Mutter … sie war einfach nur brilliant. - Catragirl

- Catragirl WAS!! - Far_Road_11

Andor ist gerade erst auf Disney Plus angelaufen, aktuell erscheinen jede Woche gleich drei von insgesamt zwölf Folgen. Die zweite Season wird dann auch die letzte - immerhin münden die Geschehnisse der besten Star-Wars-Serie direkt in Rogue One. Außerdem verabschiedet sich Showrunner Tony Gilroy erstmal vom Krieg der Sterne und widmet sich danach anderen Projekten.