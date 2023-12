GameStar kürt die 150 besten Rollenspiele: Über die Feiertage erwartet euch Großes

Mehr Rollenspiele? Das lässt sich arrangieren! Wie wäre es mit 150 in einer absurden, subjektiven Liste?

Vorsicht vor Werbeaussagen, die sich zu gut anhören! »Jetzt mit mehr Nüssen« oder »Nur für kurze Zeit« sind meist glatte Lügen. Aber wenn wir bei GameStar euch versprechen, dass ihr bei unserer Top-Liste der besten Rollenspiele bald 50 Prozent mehr Inhalt und schon jetzt etwas geschenkt bekommt, dann ist das die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Zum Geschenkt lest ihr weiter unten mehr.

Vier Jahre nachdem wir in einer Mammutaufgabe 100 PC-Rollenspiele zusammengetragen und verbunden mit persönlichen Anekdoten in eine Rangliste eingeordnet haben, versuchen wir uns über die Feiertage bis ins neue Jahr 2024 hinein an einer neuen Herausforderung: Wir bestimmten für euch die 150 besten Rollenspiele aller Zeiten.

Und diesmal meinen wir wirklich alle Rollenspiele, nicht nur die für den PC. Denn auch für die Konsolen sind über die Jahre zahllose RPG-Knaller erschienen, die wir endlich würdigen wollen. Natürlich gehören Spiele wie Xenoblade Chronicles 3 oder Secret of Mana in eine solche Liste!

Warum wir seit 2023 bei GameStar nicht mehr ausschließlich PC-Themen behandeln, lest ihr hier:

Seit der ersten Veröffentlichung 2017 unserer Liste sind natürlich auch Hits wie Cyberpunk 2077 oder ganz frisch Baldur's Gate 3 erschienen - und die verlangen nach einem Platz in den nun aufgestockten Top 150. Solche Neuzugänge markieren wir mit einem NEU-Sticker, damit ihr die frisch geschriebenen Texte von solchen auseinanderhalten könnt, die wir aus dem Original übernommen haben.

Außerdem haben wir die Gelegenheit genutzt, so manches damals übersehene Juwel (ja, Heiko, Lands of Lore ist endlich dabei) endlich zu würdigen beziehungsweise die ein oder andere im Rückblick veraltete Platzierung zu korrigieren. Vielleicht haben wir uns ja auch endlich Christian Schiffers bissige Kritik zu den Top 100 zu Herzen genommen?

Unser Plan für die Top 150 Rollenspiele: Wann erscheint was?

Ab morgen, dem 22. Dezember 2023, bekommt ihr bei GameStar.de knapp zwei Wochen das volle Rollenspielprogramm. Dabei verraten wir nach und nach unsere Platzierungen:

22.12. - Platz 150 bis 131

- Platz 150 bis 131 23.12. - Platz 130 bis 111

- Platz 130 bis 111 24.12. - Platz 110 bis 91

- Platz 110 bis 91 25.12. - Platz 90 bis 71

- Platz 90 bis 71 26.12. - Platz 70 bis 51

- Platz 70 bis 51 27.12. - Platz 50 bis 41

- Platz 50 bis 41 28.12. - Platz 40 bis 31

- Platz 40 bis 31 29.12. - Platz 30 bis 21

- Platz 30 bis 21 30.12. - Platz 20 bis 11

- Platz 20 bis 11 31.12. - Platz 10 und 9

- Platz 10 und 9 01.01. - Platz 8 und 7

- Platz 8 und 7 02.01. - Platz 6 und 5

- Platz 6 und 5 03.01. - Platz 4 und 3

- Platz 4 und 3 04.01. - Platz 2 und 1

Rundherum sind noch weitere Rollenspiel-Essays, Videos und mindestens ein Talk zur großen Topliste geplant. Lasst euch überraschen! Jetzt aber zum versprochenen Geschenk.

Plus-Videos zu den zehn besten Rollenspielen: Jetzt für alle

Für unsere Top 10 hatten wir damals Video-Rückblicke mit Christian Schmidt und Gunnar Lott von Stay Forever aufgenommen. Zur Vorbereitung empfehlen wir euch, die damals zehn besten Rollenspiele auf diese Weise nochmal Revue passieren zu lassen. Denn so viel können wir verraten: In der Top 10 hat sich beim Update zu den 150 besten Rollenspielen so einiges getan.

Damit ihr euch optimal vorbereiten könnt, haben diese zuvor Plus-exklusiven Videos jetzt für alle User kostenfrei zugänglich gemacht:

8:48 Die zehn besten Rollenspiele - Platz 1: The Witcher 3 - »The Witcher 3 auf Platz 1? Nee, oder?!«

8:25 Die zehn besten Rollenspiele - Platz 10: Deus Ex - »Egal, was die Liste sagt: Das ist das beste Spiel aller Zeiten!«

Was sind eure Prognosen für die Top 150?

Uns interessiert, was ihr denkt: Mit welchen Nachzüglern und neuen Spielen rechnet ihr in unserer Liste der 150 besten Rollenspiele? Gab es Platzierungen in der alten Liste, die ihr unbedingt korrigiert sehen wolltet? Und mit welchen Plätzen rechnet ihr für Neuzugänge wie Cyberpunk 2077? Wird The Witcher 3 eurer Meinung nach seinen ersten Platz verteidigen?

Schreibt's uns in den Kommentaren! Ab dem 22. Dezember seht ihr, ob ihr mit euren Voraussagen richtig gelegen habt.