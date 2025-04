Anno 117 zeigt erstmals Screenshots aus dem Gameplay – das ist alles neu

Neue Gebäudebuffs und Grundbedürfnisse: Bei Anno 117 ändert sich gegenüber dem Vorgänger einiges.

Noch in diesem Jahr will euch Ubisoft mit dem Aufbauspiel Anno 117: Pax Romana in die Blütezeit des römischen Imperiums entführen. Bis zum Release des Spiels dürfte es zwar noch ein paar Monate dauern, doch nach und nach verrät das zuständige Entwicklerstudio Ubisoft Mainz mehr Details zum Spiel.

Viele Bedürfnisse

In einem Livestream haben die Entwickler jetzt erstmals Details des neuen Bedürfnissystems vorgestellt - denn das fällt anders aus als beim Vorgänger Anno 1800. So soll es keine klare Aufteilung mehr zwischen den Grundbedürfnissen, Zufriedenheitsbedürfnissen und der Lebensqualität eurer Bürger mehr geben.

Stattdessen werden sogenannte optionale Bedürfnisse eingeführt, die in mehreren Kategorien daherkommen, ähnlich wie in Anno 1404. Auf der ersten Stufe - den Liberti - gibt es laut den Screenshots beispielsweise drei davon: Nahrung, Kleidung und öffentliche Dienste. Auf Stufe zwei - den Plebejern - gesellt sich ein weiteres Bedürfnis dazu.

32:44 Anno 117: Die Neuerungen im Experten-Check | mit Maurice und Writing Bull

Autoplay

Um in die nächste Stufe aufzusteigen, müsst ihr nicht alle Bedürfnisse erfüllen, sondern lediglich einen bestimmten Erfüllungsgrad erreichen. Dazu könnt ihr aus mehreren Optionen wählen; beim Essen beispielsweise zwischen Sardinen und Haferbrei. Damit sollt ihr mehr spielerische Freiheit haben, wie ihr euer Ziel erreichen wollt.

Bei Übererfüllung der Bedürfnisse bringt euch jede Option zudem eigene Boni, wie etwa einen Bevölkerungsanstieg, die sich positiv auf die acht Attribute im Spiel auswirken. Diese sind: Einnahmen, Bevölkerung, allgemeine Zufriedenheit, Feuersicherheit, Gesundheit und drei noch geheime Kategorien.

Schaffe, schaffe, Häusle baue

Ein ebenfalls brandneues Feature in Anno 117 sind die Gebäudebuffs. So haben laut der Entwickler Produktionsgebäude nun einen positiven oder negativen Einfluss auf umliegende Gebäude. In den bisherigen Teilen wurden Produktionsstätten und Wohngebäude oft getrennt gebaut; in Anno 117 soll eine Durschmischung Vorteile bringen.

Ein Hutmacher generiert etwa für Gebäude in der direkten Nachbarschaft ein zusätzliches Einkommen von plus einem Punkt. Die Buffs werden durch kleine, grüne Pfeile angezeigt. Eine Köhlerei dagegen senkt die Gesundheit und Feuersicherheit der umliegenden Gebäude. Die betroffenen Häuser werden mit einem roten Icon markiert. Manche Produktionsstätten wie etwa Bäckereien bringen sowohl positive als auch negative Einflüsse.

Weitere Informationen zu Anno 117 sollen am 19. Mai 2025 enthüllt werden. Vermutlich will Ubisoft dann in einem neuen Livestream oder gar Trailer erstes echtes Gameplay auf dem kommenden Aufbauspiel im Römer-Zeitalter zeigen. Wenn es so weit ist, erfahrt ihr die wichtigsten Infos natürlich umgehend bei uns. In der obigen Linkbox lest ihr derweil weitere interessante News zum neuen Anno-Ableger.