Anno 117: Der neue Tech-Tree sorgt für Skepsis, der sich Ubisoft jetzt stellt

Mit genug Wissen schaltet ihr in Anno 117 neue Technologien frei - aber wie lange geht das?

Zusammen mit dem Gameplay-Reveal von Anno 117 wurden auch zahlreich neue Features für das Aufbauspiel enthüllt. Dazu gehören beispielsweise das neue Religions-System oder die ausführlichen Landschlachten. Obendrein wird Anno 117 aber auch einen Forschungsbaum bekommen.

Damit schaltet ihr bestimmte Features nicht mehr automatisch frei, sondern braucht dafür Wissen. Allerdings wird Anno traditionell von vielen Fans im Endlosmodus gespielt. Das wirft die Frage auf, was mit dem ganzen Wissen passiert, sobald der Tech-Tree einmal voll ist.

Diese Frage hat Ubisoft in den Kommentaren unter ihrem neusten Devblog nun beantwortet.

23:14 Wir haben endlich Anno 117 angespielt - Erste Eindrücke zu Wirtschaft, Krieg & Religion

Was passiert am Ende?

Der Forschungsbaum in Anno 117 ist sehr groß, aber sicher nicht unendlich. Wer lange spielt (und das werden viele) schaltet früher oder später alles frei. Es gibt auch keine Technologien, die einander blockieren. Deshalb fragen Fans in den Kommentaren nach, was mit all dem Wissen passiert, sobald der Baum einmal voll ist. Ubisoft hat auf diese Fragen reagiert und es gibt zwei Antworten:

Anno 117 geht einen ganz ähnlichen Weg, wie viele andere Spiele mit Forschungsbäumen. Es gibt am Ende nämlich einige Technologien, die ihr immer wieder erforschen könnt und die jedes Mal einen bestimmten Bonus versprechen.

Außerdem wird kein Gebäude und keine Ware, die Wissen erzeugt, je nur diese eine Funktion haben. Sie haben immer noch weitere Effekte, dass es sich lohnt, sie zu bauen. Zumindest beim Grammaticus (der Schule), gab es in der spielbaren Version noch keinen weiteren Vorteil. Das basiert aber auch noch auf einer unfertigen Version.

So soll über viele Dutzende Stunden nicht das Gefühl entstehen, dass bestimmte Produktionsketten irgendwann ihren Nutzen verlieren. Wie sehr das zutrifft, hängt aber auch von dem Nutzen etwa der wiederholbaren Technologien ab.

Neue Technologien in Anno 117

Wie Wissen und der Tech-Tree in Anno 117 genau funktionieren, haben wir euch bereits in unserer großen Anspiel-Preview erklärt. Jetzt hat es das Team im Blog aber noch einmal selbst übernommen. Daher fassen wir das wichtigste hier schnell für euch zusammen:

Bestimmte Technologien müsst ihr im Forschungsbaum, oder Discovery Tree freischalten. Einige davon hättet ihr bei Anno 1800 noch automatisch mit einer neuen Stufe erhalten.

Der Baum ist unterteilt in Wirtschaft, Zivil und Militär.

Zu den Bereichen gehören zum Beispiel gepflasterte Straßen, die eure Bewohner beschleunigen, Minen, die auf jeder Insel Eisen finden können und Buffs für eure Einheiten.

Um neue Technologien freizuschalten, braucht ihr ausreichend Wissenspunkte.

Wissen generiert eure Bevölkerung, wenn ihr Gebäude wie den Grammaticus in der Nähe habt oder sie mit Waren wie Steintafeln versorgt. Manche Waren senken das Wissen auch, zum Beispiel Wein.

Ihr könnt euch so wie in vielen Bereichen in Anno 117 also sehr genau überlegen, wo euer Fokus liegen soll. Ihr könnt euch auf einen Bereich des Forschungsbaums konzentrieren, oder versucht so viel Wissen wie möglich anzuhäufen, um schnell alle Technologien freizuschalten. In Anno 117 habt ihr sehr oft die Wahl, wie ihr euer Inselreich optimieren wollt.