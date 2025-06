Anno 117 zeigt mehr von seinen neuen Landschlachten, die immer mehr an Total War erinnern

Landschlachten nehmen in Anno 117 nie dagewesene Ausmaße an.

In Anno 1800 wurde der Krieg noch vollständig auf die Weltmeere ausgelagert, in Anno 117 kehren waschechte Landschlachten zurück. Und sie sind so komplex wie nie zuvor! Wir haben nach unserer mehrstündigen Anspielsession euch bereits ausführlich erklärt, wie Landschlachten funktionieren.

Im Rahmen der PC Gaming Show am 8. Juni bot das Ubisoft-Team IGN allerdings einen weiteren Einblick in das neue Militärsystem. Hier sind ein paar zusätzliche interessante Details zu entdecken, die wir euch natürlich nicht vorenthalten. Außerdem könnt ihr in dem Video der Kollegen nochmal einen Blick darauf werfen, wie die Landschlachten in Anno 117 in Aktion aussehen:

4 spannende Details zum Militär in Anno 117

1. Mauern

Im Video demonstriert das Team, wie ihr in Anno 117 Mauern errichten könnt. Die Befestigungen können aus Holz oder aus Stein bestehen und halten feindliche Einheiten aus eurer Stadt heraus. Allerdings müsst ihr dabei auch darauf achten, eure Stadt auf Mauern auszulegen und gut darüber nachdenken, welche Bereiche ihr schützen wollt.

Die Mauer könnt ihr obendrein mit Türmen bestücken und errichtet so eine automatische Verteidigung, die anrückende Legionäre des Feindes aufs Korn nimmt. Schiffe oder Belagerungswaffen können solche Verteidigungsanlagen einreißen.

Eine Mauer schützt eure Stadt, steht aber auch einer Expansion oft im Weg.

2. Arbeitskraft

Wenn ihr eine Armee aus dem Boden stampfen wollt, dann sollte eure Wirtschaft darauf gut vorbereitet sein. Es wird sich spürbar auf eure Produktion auswirken, ob ihr nebenbei eine Streitmacht ausbaut oder nicht. Begrenzt wird das aber anders als bei Anno 1800 nicht durch euren Einfluss, sondern durch eure Arbeitskraft.

Jede Einheit und jedes Schiff belegt dauerhaft eine gewisse Menge an Arbeitskraft, die dann nicht für die Inbetriebnahme von Produktionsstätten zur Verfügung steht. Abgesehen davon braucht ihr natürlich aber auch handfeste Ressourcen wie Waffen.

3. Militärstrategien

Soldaten verlieren irgendwann die Moral und nehmen die Beine in die Hand. Vor allem, wenn sie zwischen zwei Fronten geraten.

Auch wenn die Gefechte sicherlich nicht derart in die Tiefe gehen wie bei Total War, wirkt das Gezeigte doch zumindest wie eine Light-Version davon. Mit cleveren Taktiken könnt ihr selbst in Unterzahl eine feindliche Armee bezwingen, es läuft also im besten Fall nicht auf eine reine Materialschlacht hinaus.

Fällt eure Kavallerie feindlichen Soldaten in den Rücken, wirkt sich das massiv auf ihre Moral aus und sie ergreifen schneller die Flucht. Ihr könnt außerdem die Gassen eurer Stadt als strategischen Vorteil nutzen, indem ihr Legionäre an einer Engstelle abfangt oder ihnen den Rückweg abschneidet. Mithilfe verschiedener Formationen scheinen weitere Taktiken denkbar.

4. Krieg mit dem Kaiser

Wir sind in Anno 117 nur ein Statthalter des römischen Reiches, nicht der Kaiser der gesamten Weltmacht. Die ganze Zeit hat ein Kaiser oder eine Kaiserin im Blick, wie wir uns schlagen. Wer etwa einen brutalen Kriegszug nach dem anderen gegen andere Statthalter unternimmt, zieht damit den Zorn des Imperiums auf sich.

Im Video wird dann auch bestätigt, dass der Kaiser oder die Kaiserin irgendwann ihre Legionen entsendet und unser Inselreich attackiert. Eine große Herausforderung, für die ihr besser gut vorbereitet sein solltet.

Bei der PC Gaming Show wurde abseits des Militärs auch noch das geplante Releasedatum für Anno 117 enthüllt. Am 13. November 2025 erscheint das Aufbauspiel für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Darüber hinaus wurde der erste Season Pass angekündigt und mit ihm auch ein Blick darauf gewährt, welche DLCs im ersten Jahr nach dem Release erscheinen soll. Mehr darüber lest ihr in der entsprechenden News im obigen Linkkasten.