Anno 1800 enthüllt echte Mod-Integration mit dem neuen Update versehentlich zu früh

Anno 1800 enthält ein Feature, das eigentlich noch nicht haben sollte.

Nur einen Tag nachdem das finale große Update für Anno 1800 erschienen ist, gibt es bereits wieder Neuigkeiten. In einem Tweet schreiben die Entwickler, dass sie dem Update versehentlich ein Feature hinzugefügt haben, welches eigentlich erst später enthüllt werden sollte. Die Rede ist von einem integrierten Modloader. Alle weiteren Inhalte des Updates erfahrt ihr natürlich auch bei uns.

Das große Finale dreht eine Extrarunde

Zwar haben die Entwickler bereits angekündigt , dass es noch eine kleine Überraschung geben wird, aber so schnell haben wir mit einer Auflösung nicht gerechnet. Tja, sie ist zwar nicht so abgelaufen wie geplant, überrascht hat sie uns allerdings trotzdem. Und die Entwickler vermutlich auch. Denn eigentlich sollte der Modloader zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden und ist nur versehentlich im Update gelandet, wie sich nun herausgestellt hat.

Innerhalb des Tweets bedanken sich die Entwickler außerdem bei dem Modder meow, da ein Teil des Modloaders auf seinem Originalcode basiert und er somit indirekt an der Entwicklung beteiligt war. Nun ist wohl wirklich nicht mehr mit großen Neuerungen zu rechnen. Zumindest nicht aus offizieller Hand. Ab sofort liegt es an der Community, was in Zukunft aus Anno 1800 wird.

Was haltet ihr von der Überraschung? Benutzt ihr überhaupt Mods in Videospielen? Falls ja, in welchen? Schreibt's in die Kommentare!