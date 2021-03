Das Ränkespiel geht weiter! Jeden Monat am letzten Samstag intrigiert sich Maurice mit illustren Gästen auf unserem Twitch-Kanal MAX durch die besten aktuellen Strategiespiele. Nachdem er sich letztes Mal zum Kaiser des heiligen römischen Reiches aufschwang, versucht er sich diesmal als Industriebaron in Anno 1800. Aber die Geschäfte werden sicher nicht reibungslos laufen, denn mit Shurjoka sowie Nils und Denzel von den Rocketbeans sind gleich drei schurkische Mitbewerber am Start!

Am Samstag den 27. März von 16 bis 24 Uhr wetteifern diese vier Magnaten im Ränkespiel um drei prestigeträchtige Titel:

Pfeffersack: Geht an den Spieler oder die Spielerin mit der höchsten Wirtschaftswertung

Geht an den Spieler oder die Spielerin mit der höchsten Wirtschaftswertung Admiral: Belont die höchste Militärwertung

Belont die höchste Militärwertung Großgrundbesitzer: Für jene, die die meisten Inseln besetzen konnten

Damit unsere wackeren Magnaten nicht einfach nur in aller Seelenruhe vor sich herbauen, müssen sie sich mit Inseln niedrigster Fruchtbarkeit und auf Anschlag gedrehte Piraten herumschlagen. Ohne Krieg und Handel ist also kein Blumentopf zu gewinnen - wie immer soll es im Ränkespiel ja um clevere Schachzüge, große Pläne und noch größere Dramen gehen!

Wie üblich könnt ihr Maurices Sicht bei Twitch auf Monstersandexplosions verfolgen:

Shurjoka wird außerdem ihre Sicht auf ihrem eigenen Kanal streamen.

Das Ränkespiel läuft fortan jeden Monat mit wechselnden Gästen und Strategiespielen. Gibt es bestimmte Teilnehmer oder Spieler, die ihr gerne mal in Maurices Runde sehen würdet? Schreibt es uns in die Kommentare oder lasst es Maurice auf Twitter mit dem Hashtag #Ränkespiel wissen!