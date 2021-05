Update 11 für Anno 1800: Haufenweise Verbesserungen und neue Features

Seitdem Anno 1800 vor zwei Jahren das Licht der Welt erblickte, wird es kontinuierlich um neue Inhalte erweitert. Neben bezahlbaren DLC's gibt es regelmäßig Nachschub an kostenlosem Content, der für frischen Spielspaß sorgen soll.

Update 11 steht bereits in den Startlöchern und wie jedes Mal gibt es vorab alle Infos zum kommenden Patch. In diesem Artikel erfahrt ihr, was im neuen Update steckt und wann genau der Download zur Verfügung steht.

Am 25. Mai um 18:00 Uhr geht der Download live. Finden könnt ihr ihn auf der entsprechenden uplay-Seite von Ubisoft. Die Größe des Downloads beträgt 3,7 GByte. Wie stark sich das Spiel zuvor dank aller Updates inklusive Nummer 10 verändert hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Neue Gameplay-Features & Inhalte

Wenn der Kapitän euch über eine neue Expedition informiert, wird nun deren Schwierigkeitsgrad angezeigt. Ihr habt auch eine Option zum sofortigen Verwerfen innerhalb der Nachricht des Kapitäns. Außerdem könnt ihr die Expedition direkt aus dem Archiv auf der linken Seite mit einem Verwerfen-Button ablehnen - oder auch mit einem Rechtsklick, wie ihr es bei regulären Benachrichtigungen oder Warnungen tun könnt.

Spieler können sich jetzt gegenseitig Geld im Multiplayer-Match schicken.

Es wurde ein neuer Profilabschnitt zum Bildschirm »Erfolge« hinzugefügt. Spieler können nun ihr aktuelles Profil bearbeiten und ihren Avatar, das Firmenlogo, etc. ändern.

Quests können jetzt im Quest Tracker minimiert werden, um einen besseren Überblick zu behalten.

Im Ereignis-Tracker könnt ihr für alle Ereignisse (wie zum Beispiel eine abgeschlossene Weltausstellung) wählen, wie ihr benachrichtigt werden wollt: mit einem animierten Charakter, einer einfachen Benachrichtigung oder gar nicht.

Wenn ihr beim Einrichten einer Handelsroute mit dem Mauszeiger über eine Ware fährt, wird der Lagerbestand sowie die Tendenz der Ware auf der Inselkarte angezeigt.

Das Spieltempo kann nun durch einen neuen Button im Menü oben rechts um die Hälfte minimiert werden.

Neues Werkzeug um natürliche Bäume in allen Regionen wieder aufzupflanzen.

Für Season-Pass-Besitzer

Mit Game Update 11 wird der zweite DLC der Season 3, »Reisezeit«, für alle Besitzer des Season 3 Pass ins Spiel eingefügt. Reisezeit kann darüber hinaus ab dem 25. Mai auch einzeln erworben werden.

Für Nutzer des Land-der-Löwen-DLCs

Die neue Questreihe wird direkt nach dem Beenden der Kidusi-Questreihe freigeschaltet - unabhängig vom Ausgang - und startet damit, dass Ketema euch einen Entscheidungsquest gibt.

Ihr könnt nun mehrere Items oder Entdeckungen einer Forschungswarteschlange hinzufügen, die automatisch alle Objekte darin nacheinander entwickeln wird, wenn genug Forschungspunkte vorhanden sind.

Die vollständigen Patch-Notizen

Hier findet ihr alle Änderungen von Update 11 für Anno 1800.

Allgemeine Verbesserungen

Das Feuerwerk des Kapaun-Zepters kann nun mittels Umschalt+V deaktiviert werden, wenn es im Museum ausgerüstet ist.

Das »Entdecker« Logo ist nun für alle Spieler verfügbar.

Es ist jetzt möglich, die Great Eastern von Archibald Blake zu kaufen, wenn sie zuvor auf einer Expedition verloren wurde.

Zerstörte oder beschädigte Speicherstadt-Module können nun während einer Belagerung nicht mehr zerstört oder wieder aufgebaut werden.

Spieler können den Pause-Modus nun mit dem ESC-Button verlassen.

Das Öl-Lager in der Alten Welt und am Kap Trelawney ist nun auch vom Optimierungs-Buff des Einfluss-Systems betroffen.

Das Prioritisierungsverhalten der KI beim Verteidigen von Verbündeten wurde angepasst

Verbündete priorisieren es nun höher, euch zu helfen (und mit mehr Schiffen), anstatt ihrer eigenen Agenda zu folgen.

Ornament-Sortierung im Bau-Menü wurde verbessert.

Es gab einige unlogische Unterschiede zwischen der Alten Welt und Neuen Welt und während beispielsweise Park-Springbrunnen eine eigene Kategorie hatten, hatten Stadt-Springbrunnen diese nicht.

Generelle Bug Fixes

Ein Problem wurde behoben, bei dem in seltenen Fällen NPC-Handelsrouten über das Statistikmenü aufgerufen werden konnten.

Die Meldung »Ihre Stadt ist schöner geworden« wird nach dem Laden eines Savegames nicht mehr fälschlicherweise ausgelöst.

Der Baufortschritt wird nun neu gestartet, wenn ein Produktionsgebäude, das bepflanzt werden muss (z.B. Holzfällerhütte), verschoben wird.

Ein Problem wurde behoben, bei dem es möglich war, Gegenstände von einem Schiff in ein Gebäude einer 2. Partei zu ziehen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Vollkühlschiff den Bonus-Geschwindigkeitseffekt nicht erhielt, wenn Einfluss in den Handel investiert wurde.

Die Abkürzung zum Spenden an die Wissenschaft kann nicht mehr für Gegenstände verwendet werden, die in öffentlichen Gebäuden gesockelt sind.

Ein Problem wurde behoben, bei dem eine Benachrichtigung für die KI, auf einer Insel zu siedeln, akzeptiert werden konnte, obwohl der Spieler bereits siedelte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Rückerstattungsbenachrichtigung für den Abriss des Speicherstadt-Komplexes nicht die Module enthielt.

Vorübergehendes Einfrieren des Spiels nach dem Ausbau mehrerer Piers aus Blaupausen behoben.

Der Filter »Ältesten-Bedürfnisse« zeigt nun auch den Bedarf der Ältesten auf der Hirtenebene an.

Das Problem mit dem fehlenden Funkturm der Gelehrten in der Richtlinie »Wohlfahrt der Arbeiter« wurde behoben.

Ein Problem mit dem Übergang zwischen Kai und gepflasterten Straßen wurde behoben.

Das Problem, dass die gepflasterte Straße mit einem Shortcut verfügbar war, bevor sie in der Neuen Welt freigeschaltet wurde, wurde behoben.

Das Problem mit dem fehlenden zusätzlichen Einkommensbonus, der durch den Rathausgegenstand »Großzügiger Gastwirt« versprochen wurde, wurde behoben.

Das Problem mit fehlenden Erstattungen nach dem Abriss des "Fortschrittliche Anlegestelle" wurde behoben.

Problem mit ungültigen Positionen von Speicherstadt-Gebäuden behoben, wenn diese mit »Gebäude drehen« Hotkeys gedreht wurden.

Problem mit der Inkonsistenz zwischen den tatsächlichen und den behaupteten Einstellungen der Arbeitsbedingungen für einige Randfälle behoben.

Problem behoben, bei dem Hugo dem Spieler ein Kompliment machte, wenn eine Traktorscheune gebaut wurde, obwohl er besiegt war.

Das Problem mit den fehlenden Rückerstattungen nach dem Abriss des aufgerüsteten Ölhafens in Enbesa wurde behoben.

Das Problem wurde behoben, dass gelegentlich Waren in der Export-»Pyramide« des Speicherstadt-Metamenüs nicht automatisch nach oben verschoben wurden.

Das Problem wurde behoben, bei dem ein Sockel in der Exportwaren-Pyramide immer noch gesperrt angezeigt wurde, nachdem man Waren manuell hineingelegt hatte, wodurch die Sockel der vorherigen Export-Ebene übersprungen wurden.

Das Problem mit dem Wind, der seine Richtung in Enbesa nicht änderte, wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Beschreibung eines Händlers als Schlüsselwort anstelle des Händlernamens verwendet wurde.

Problem behoben, bei dem das Upgrade »Riesiger Ölhafen« in Enbesa keine Ressourcen verbrauchte.

Fehlender Fortschrittszähler für »DLC: Marktflutung« behoben.

Bug Fixes beim User Interface

Problem behoben, bei dem die Einwohner-Liste im Statistikmenü nur verzögert geöffnet wurde.

Problem behoben, durch das im Infotip aller Monumente irreführende Unterhaltskosten dargestellt wurden.

Problem behoben, durch das im Zufriedenheits-Tooltip der falsche Frieden/Kriegs-Status angezeigt wurde

Problem behoben, bei dem einige Vertrags-Buttons nicht deaktiviert wurden, nachdem ein Vertrag abgeschlossen wurde.

Zuvor fehlende Icons für Importwaren im Umtauschverhältnis-Infotip in der Speicherstadt hinzugefügt.

Problem behoben, durch das nicht alle Items korrekt im Transmute-Menü vom Alten Nate dargestellt wurden.

Der letzte Abschnitt des Steuerungs-Menüs ist nicht mehr abgeschnitten.

Problem behoben, bei dem einigen Palast-Effekten der Text fehlte.

Problem behoben, bei dem die falschen Waren im Schiffsmenü hervorgehoben wurden.

Die Menüs kultureller Gebäude schließen sich nun, wenn ein anderes Vollbild-Menü geöffnet wurde.

Ein paar Probleme mit dem Scrollen in der Item-Liste von kulturellen Gebäuden behoben.

Kleinere visuelle Probleme im Bau-Menü behoben.

Problem mit dem Expeditionsvorbereitungsmenü behoben, bei dem nur 2 Reihen von Waren angezeigt wurden, wenn das Menü geschlossen und direkt wieder geöffnet wurde.

Problem mit dem Expeditionsvorbereitungsmenü behoben, bei dem nur 2 Reihen von Waren angezeigt wurden, wenn das Menü bis zum Ende durchgescrollt wurde.

Problem mit gestreckten Item-Plätzen im Schiff-Transfer-Menü behoben.

Problem behoben, bei dem Info-Tipps fälschlicherweise angezeigt wurden, wenn der Cursor über bestimmten Bereichen des Startbildschirms lag.

Die Registerkarte »Gelehrter« wurde aus dem Schiffsmenü entfernt - zurück zum Forschungsinstitut, aber schnell!

Der Ladegeschwindigkeitswert wird jetzt im Menü der Speicherstadt korrekt gerundet, wenn sie von Khadija Tsegaye gebufft wird.

Der Info-Tipp für »Potentielle Belohnungen« im Expeditionsmenü wurde korrigiert.

Trenner im Menü von Produktionsgebäuden angepasst.

Fehlerhafte Info-Tipps für Export-Freischaltbedingungen für die Speicherstadt behoben.

Info-Tipps für Items überarbeitet, wenn diese in Kulturgebäuden gesockelt sind.

Der "World Class Reefer" taucht nun auch im Info-Tipp für Handelsschiffe im Einflussmenü auf.

Problem behoben, durch das Zahlen im Charterrouten eingegeben werden konnten, die den maximalen Wert überstiegen.

Fehlender Info-Tipp für die Schaltfläche »Rückgängig«" im Schiffsvorbereitungs-Abschnitt des Expeditionsmenüs behoben.

Gelegentlich irreführende Fortschrittsanzeige für Achievement »Chartered Company« wurde behoben.

Gelegentliches Problem behoben, bei dem der Timer nach Abschluss der zweiten Bauphase im Menü der Ausgrabungsstätte die verbleibende Zeit »-1:00« anzeigte.

Das Problem mit Waren-Info-Tipps wurde behoben, die an die untere linke Ecke angepasst worden waren, und dabei die Warensymbole im Menü des Fortgeschrittenen Pier abdeckten.

Es wurde das Problem behoben, dass die Schaltfläche »Springe zu« den Händlerstatus im Hauptmenü der Speicherstadt in einigen Lokalisierungen überlappte.

Problem behoben, bei dem Spielstände mit langen Namen im Spielstand-Menü abgeschnitten angezeigt wurden.

Bug Fixes im Multiplayer

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Baupläne für das Schiff »Weiße Lady« im Mehrspieler-Modus von einem anderen Team aufgenommen werden konnten.

Die Propaganda-Bearbeitung einer Zeitung wird nicht mehr zurückgesetzt, wenn ein Multiplayer-Koop-Partner den Zeitungsbildschirm verlässt.

Einige Probleme mit Tutorial-Hinweisblasen für ein Koop-Spiel wurden behoben.

Problem mit der Positionierung des Koop-Indikators im Objektmenü für Monumente im Mehrspielermodus behoben.

Das Problem im Mehrspielermodus wurde behoben, wenn das Spiel nach dem Erhalt einer zweiten Mehrspieler-Einladung nicht pausiert wurde.

Das Problem wurde behoben, dass die Lobby zum Laden eines Multiplayer-Savegames von einem beliebigen Freund über den öffentlichen Spielbeitritt betreten werden konnte, auch wenn diese Option bei der Erstellung aktiviert war.

Bug Fixes bei der Grafik und Audioausgabe

Problem mit dem Flackern des Geländes bei niedrigen Kamerawinkeln behoben.

Feedback-Einheiten bekommen keine nassen Füße mehr beim Überqueren von Ornamentbrücken im Hafengebiet.

Essen wird wieder auf Tischen serviert, die Teil des Cosmetic DLC »Lichter der Stadt« sind - die Leute wurden hungrig.

Es wurde ein visuelles Problem behoben, das während der Bewegung des Luftschiffs mit dem Skin »Nordsee« auftrat.

Visuelle Einschlagseffekte von Projektilen aus montierten Geschützen verschwinden nun nach dem Auftreffen auf ein Ziel.

Ein Problem mit der Position des Motorrauchs für das Flaggschiff bei einigen Skins wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die »Nordsee« im zerstörten Zustand zum regulären Flaggschiff-Wrackmodell wechselte.

Ein visuelles Problem für den Skin des Nordsee-Klippers wurde behoben, das bei bestimmten Kameraabständen auftrat.

Einige Zwischenschaden-Visualisierungen für verschiedene Schiffstypen wurden hinzugefügt.

Ein Problem mit dem Ornament »Iris Garten« wurde behoben, das bei mittleren Grafikeinstellungen falsche Farben aufwies.

Fehlende Kollision im maritimen Teil des Pendlerpiers behoben.

Einige kleinere visuelle Probleme für die enbesanischen »Saline« behoben.

Fehler für den Raucheffekt nach der Zerstörung des Extravaganten Dampfers behoben.

Fehlende Feedback-Einheiten für das Ornament »Schachtisch« in der Neuen Welt behoben.

Poliertes Asset »Beladener Kahn« aus dem Docklands Ornamentpaket.

Problem mit Fundamenten von Monumenten behoben, die im Vorschaumodus oder während des Abrisses nicht an den Boden angepasst wurden.

Fehlender Renovierungs-Soundeffekt für das Speicherstadt Gebäude hinzugefügt.

Fehlender Zerstörungs-Soundeffekt für einige Hafengebäude hinzugefügt.

Fehlender Soundeffekt bei der Zerstörung der neuen Kaistraße behoben.

Bug Fixes bei Quests

Das während der Kampagne erhaltene Flaggschiff kann jetzt immer militärische Items nutzen.

Wir haben ein seltenes Problem mit Quests die nur im Tracker, aber nicht im Questbuch angezeigt wurden behoben.

Ein UI-Fehler im Quest-Tracker in der Kampagne wurde behoben.

Ein Problem mit inkorrekt spawnenden Schiffen in der Von Malching-Questreihe wurde behoben.

Ein seltenes Problem, bei dem eine Quest-Lieferung alle Waren auf dem Schiff verbraucht hat wurde behoben.

Ein Fehler mit dem Springe-zu Button in der Quest »Winterschlaf« wurde behoben.

Ein Problem mit Quests, die in der falschen Session gespawned sind wurde behoben.

Ein Problem, dass zu fehlenden Items in manchen Quests führen konnte wurde behoben.

Es sollten jetzt alle Hafenkisten entfernt werden, wenn ihr die Kontrolle über »Bright Sands« in der Kampagne erhaltet.

Ein Fehler in der Quest »Zukünftiger Held« wurde behoben.

Ein Fehler mit einer nicht verschwinden wollenden Textblase in der Quest »Ein beispielhaftes Silo« wurde behoben.

Ein Fehler mit durchscheinenden Umrissen von KI-Gebäuden in Fotoquests wurde behoben.

Ein Spawnfehler mit Schiffen in der Quest »Das hätten sie nicht sehen dürfen« wurde behoben.

Die Quest »Bauchplädoyer« spawnt jetzt nicht mehr, wenn Eli Bleakworth nicht im Spiel ist.

Ein sehr seltenes Problem mit Quests, die sofort nach der Annahme erfolgreich beendet waren wurde behoben.

Einwohnerquests sollten jetzt nicht mehr in der Mitte des Ozeans spawnen.

