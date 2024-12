Anno 1800 geht im Steam Sale eine ungewöhnliche Strategiespiel-Allianz ein

Auf Steam bekommt ihr Anno 1800 und Victoria 3 im Bundle für 32 Euro.

Die Feiertage stehen kurz bevor und Spielehändler nutzen diese Zeit gern, um mit Rabatten und Angeboten um sich zu werfen. Im Winter Sale auf Steam können gerade Wagenladungen zum reduzierten Preis erstanden werden und das schließt auch Strategie-Giganten wie Anno 1800 mit ein.

Das wird aber nicht nur als Einzelgänger verhökert, sondern ist aktuell im Bundle mit dem Genre-Cousin Victoria 3 für 32 Euro zu haben. Damit spart ihr für beide Spiele insgesamt 71 Prozent.

Trotz des gemeinsamen Fokus auf Strategie und Aufbau, verfolgen beide Spiele ziemlich unterschiedliche Ansätze. Während ihr in Anno 1800 Hand an die florierende Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts legt, schlagt ihr euch in Victoria 3 eher mit der Politik und Gesellschaft dieser Epoche herum.

Anno 1800

1:02 Anno 1800 - Offizieller Ankündigungstrailer zum historischen Aufbauspiel

Release: 19. April 2019 | Entwickler: Ubisoft | Einzelpreis auf Steam: 15 Euro (75 Prozent Rabatt)

Anno 1800 ist der siebte Teil der Hauptreihe und verbindet klassische Aufbau- und Wirtschaftssimulation mit Echtzeitstrategie. Ihr agiert im Zeitalter der Industrialisierung, die von bahnbrechenden technologischen Fortschritten, rasantem Wachstum und großen gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt ist. Da hat man doch gern mal seine Finger im Spiel.

So kümmert ihr euch um den Aufbau des Eisenbahnnetzes, errichtet Fabriken und lasst Städte im typischen Stil des 19. Jahrhunderts wachsen und gedeihen. Dabei müsst ihr immer ein Auge auf eure Produktionsketten, sondern auch auf das Wohlergehen eurer Untertanen haben.

Ihr werkelt jedoch nicht nur in Europa herum, sondern streckt eure Fühler auch Richtung neue Welt aus, den undurchdringlichen Urwäldern Südamerikas. Wem das alles zu friedlich ist, kann sich in KI-Schlachten oder im Multiplayer in militärische Konfrontationen begeben. Ihr habt die Wahl zwischen einer Story-Kampagne und einem frei konfigurierbaren Endlosspiel.

Anno 1800 gibt es gerade nicht nur auf Steam für knapp 15 Euro, sondern auch auf Epic Games.

Victoria 3

2:14 Victoria 3 Gameplay: Wir starten ein neues Spiel und bewundern die Welt

Release: 25. Oktober 2022 | Entwickler: Paradox | Einzelpreis auf Steam: 25 Euro (50 Prozent Rabatt)

In Victoria 3 liegt der Fokus auf dem Imperialismus, der zwischen 1836 und 1936 die Weltgeschichte mitformte. Hier geht es weniger um Kriege und mehr um gesellschaftliche und politische Umschwünge. Ihr übernehmt die Führung über mehrere Nationen, die von Industrialisierung, Kolonialismus und Revolutionen geprägt sind.

Die Bevölkerung ist dabei in »Pops« unterteilt, die verschiedene soziale Gruppierungen repräsentieren, wie zum Beispiel Bauern, Arbeiter, Kapitalisten oder Intellektuelle. Jede dieser Gruppen hat eigene Interessen, Bedürfnisse und Wünsche und es ist eure Aufgabe ihre Zufriedenheit sicherzustellen.

In einem Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Diplomatie verwaltet ihr Produktionsketten und Handelsrouten, erlasst Gesetze und interagiert mit verschiedenen politischen Gruppen. Ihr könnt dabei sowohl durch Bündnisse mit anderen Nationen, als auch mit Drohungen zu eurem Ziel kommen; militärische Auseinandersetzungen sind stets die letzte Konsequenz.

Auch, wenn ihr bereits eines der Spiele aus dem Bundle besitzt, könnt ihr mit diesem Angebot sparen, denn durch den Bündelrabatt kommen zu den normalen Rabatten 20 Prozent dazu. Denkt aber nicht allzu lange darüber nach, denn dieses Bundle ist nur für eine bestimmte Zeit erhältlich.

Wenn ihr auf der Suche nach weiteren Angeboten seid, werft doch mal einen Blick in die obige Box. Dort erfahrt ihr alles zum Steam Sale und zu den Geschenken, die ihr auf Epic bekommt.