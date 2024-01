Von Yennefer zur Superschurkin: Nach Henry Cavill schnappt sich der nächste Witcher-Star ein großes Film-Franchise

Fans von The Witcher kennen Anya Chalotra natürlich als Yennefer von Vengerberg. Für DC wird die Schauspielerin jetzt erneut zu einer Zauberin. Bildquelle: Netflix

Henry Cavill und Freya Allen machen es vor, jetzt ist Anya Chalotra dran: Die Yennefer-Darstellerin aus der Netflix-Serie The Witcher hat sich ebenfalls für ein großes Film-Franchise verpflichtet. Für James Gunns neues DC-Universum wird sie zur Superheldin, nein -Schurkin Circe - wie nun via Threads offiziell bestätigt wurde.

Damit spielt Chalotra genau genommen erneut eine Zauberin, die es mit einer ziemlich ungewöhnlichen Superheldentruppe zu tun bekommt. Wenn wir ehrlich sind, ist dies aber auch James Gunns Spezialität. So stellt die Animationsserie Creature Commandos das erste Projekt des neuen Film- und TV-Universums dar, das bei DC nochmal alles auf Null setzt.

Der erste Meilenstein für das neue DC-Universum

Ihr fragt euch, was die Creature Commandos überhaupt sein soll? Letztendlich handelt es sich dabei um eine (noch) abgedrehtere Version des Suicide Squads. Statt Superschurken vereint Amanda Waller (erneut dargestellt von Viola Davis) Monster und Kreaturen, um sie auf gefährliche Selbstmordmissionen zu schicken.

Dabei setzen sich die Creature Commandos aus militärischen Metawesen wie Nina Mazursky (Zoe Chao), Dr. Phosphorus (Alan Tudyk), Eric Frankenstein (David Harbour), G.I. Robot, Weasel (beide Sean Gunn), und The Bride (Indira Vamra) zusammen - angeführt von Rick Flag Sr. (Frank Grillo).

Creature Commandos soll Ende 2024 beim Streamingdienst Max aufschlagen. Für die Animations-Helden und -Schurken ist übrigens vorgesehen, dass sie auch früher oder später den Sprung in Live-Action-Verfilmungen schaffen. Außerdem schließt James Gunn nicht aus, dass manche Darsteller im neuen DC-Universum sogar mehrere Rollen besetzen.

Creature Commandos macht Ende 2024 den Anfang, am 11. Juli 2025 folgt dann Superman: Legacy.

Wo Anya Chalotra noch für DC auftreten könnte

Im Fall von Anya Chalotra würde sich zum Beispiel die Live-Action-Serie Paradise Lost anbieten. Die soll nämlich die Ursprünge der Inselnation Themyscira (also der Heimat von Wonder Woman) erforschen. Und da Circe selbst in den Comics als Gegenspielerin von Wonder Woman gilt, würde sich das natürlich anbieten.

Bei Circe aus den DC-Comics handelt es sich übrigens tatsächlich um die griechische Göttin, die sich immer wieder mal mit anderen Schurken wie zum Beispiel Lex Luthor oder Vandal Savage verbündete. Circe selbst legt sich übrigens nicht nur gerne mal mit Wonder Woman, sogar Superman höchstpersönlich an.

