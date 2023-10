100 Millionen Dollar teures Fantasy-Reboot mit Henry Cavill kommt 2024 endlich in die Gänge

Nach Geralt von Riva wird Henry Cavill zum unsterblichen Highlander und darf dafür erneut in einer Fantasy-Produktion das Schwert schwingen. Bildquelle: Netflix

Henry Cavill ist zwar raus bei The Witcher, dafür hat er sich mit Highlander längst die nächste große Fantasy-Rolle geschnappt. Und dem Film-Reboot von Regisseur Chad Stahelski ist jetzt ein großer Schritt nach vorne gelungen.

Denn wie Deadline berichtet, plant das Studio Lionsgate gerade ein konkretes Budget und einen Drehtermin für die Neuauflage des 37 Jahre alten Fantasy-Klassikers ein. Highlander soll mehr als 100 Millionen US-Dollar kosten und ab 2024 gedreht werden.

Das bedeutet: Highlander ist von Lionsgate als Big-Budget-Produktion gedacht und sollte beim Dreh alles glatt laufen, wäre ein Kinostart für 2025 nicht unwahrscheinlich - sofern natürlich bis dahin der Schauspieler-Streik in Hollywood beigelegt wurde.

Highlander soll schon seit Jahren zurückkehren

Tatsächlich arbeitet Chad Stahelski (John Wick 1-4) schon seit 2016 an seinem Highlander-Reboot (via THR), seit 2021 ist Henry Cavill mit an Bord (via Deadline). Dass spätestens 2024 das Projekt so richtig in die Gänge kommen soll, stellt für den Reboot einen wichtigen Schritt nach vorne dar.

Das Highlander-Original wurde übrigens mit Christopher Lambert, Sean Connery und Clancy Brown in den Hauptrollen veröffentlicht. Im Film selbst bekriegen sich (fast) unsterbliche Schwertkämpfer, die einander nur durch das Abtrennen des Kopfes töten können.

Tatsächlich gab es insgesamt vier Filmfortsetzungen (die letzte 2007), die aber allesamt nicht an das Original herankommen. Darüber hinaus wurde Highlander im Zuge eines animierten Spin-Offs fortgeführt, außerdem gab es ganze drei TV-Serien.

Highlander als neues Film-Franchise?

Mit seinem Reboot plant Stahelski nicht nur Elemente aus so ziemlich allen Highlander-Vorlagen miteinander zu vereinen, sondern auch den Grundstein für ein neues Film-Franchise zu legen. Damit steht also schon jetzt so gut wie fest, dass sich Fans auf mehrere Kino-Abenteuer einstellen dürfen, sofern aus Highlander mit Henry Cavill denn auch ein kommerzieller Erfolg wird.

Dimitry Halley Das meint der Experte: Ich habe Highlander als Kind geliebt. Ein unsterblicher Krieger, der durch die Zeitalter reist und immer wieder alles verliert, was er liebt - ein Stoff für die Ewigkeit! Außerdem gibt's coole Schwertkämpfe, einen Soundtrack von Queen und beste 80er-Vibes. Nun, und dann kamen derart schlechte Fortsetzungen, dass sich selbst die Grabbelkiste in der Videothek dafür zu schade war. Anders als viele 80er-Franchises ist Highlander in der völligen Obskurität verschwunden. Aber die ursprüngliche Idee ist immer noch klasse und deshalb bin ich voller Hoffnung, dass gerade ein Nerd wie Henry Cavill die Marke endlich wieder auf Kurs bringen könnte.

Habt ihr den originalen Highlander und vielleicht sogar die Film- und TV-Fortsetzungen gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch die Fantasy-Reihe bisher gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Reboot von Chad Stahelski mit Henry Cavill? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!