Prinzessin Cirilla von Cintra, meist nur Ciri genannt, musste zuletzt nicht nur fiktiv durchwachsene Zeiten durchleben. Auch die Schauspielerin hinter der Figur, Freya Allan, hätte sich sicher eine bessere Rezeption der dritten Staffel der Fantasy-Serie gewünscht. Bei Fans wie Kritikern fielen die letzten Folgen mit Henry Cavill in der Rolle ihres Mentors Geralt von Riva weitestgehend durch - auch bei uns.

Auch wenn Allan weiter Teil des Casts der nächsten Staffel sein wird, nutzt sie die bisher erlangte Popularität, um sich beruflich parallel breiter aufzustellen: Sie wird 2024 im kommenden neuen Teil des berühmten Franchise Planet der Affen zu sehen sein.

Wir erzählen euch, was wir bisher über ihre Rolle wissen.

Menschenaffen statt Hexer

Wen spielt Freya Allan in Planet der Affen 4: New Kingdom ? Allan schlüpft in die Rolle einer Menschenfrau namens Mae. Sie begleitet den in der Evolution fortgeschrittenen Schimpansen Noa. Allerdings befindet sie sich in einem sogenannten feral state .

Was heißt feral ? Das Wort beschreibt den Zustand eines an sich domestizierten Tieres als verwildert. Der Begriff lässt sich auch auf einzelne moderne Menschen anwenden, die unter Bedingungen fernab jeder Zivilisation aufgewachsen sind. Ihnen fehlt also quasi alles, was die Gesellschaft Kindern mit auf den Weg gibt. Sie sind aber biologisch gesehen Homo Sapiens.

Kaum wiederzuerkennen: Mae statt Ciri. Bildquelle: 20th Century Studios

Wann kommt der Film ins Kino? Planet der Affen 4: New Kingdom soll am 23. Mai 2024 in den deutschen Kinos starten. Dann wissen wir, wie sich Freya Allan in dem bis dato bedeutendsten Kinofilm ihrer Karriere in einer Hauptrolle schlägt.

Freut ihr euch auf den nächsten Film aus dem berühmten Franchise? Und ist das eurer Meinung nach eine gute Gelegenheit für Freya Allan, sich von ihren Auftritten in der zuletzt kriselnden Adaption von The Witcher zu emanzipieren? Habt ihr vielleicht sonst eine Rolle in einem großen Franchise im Kopf, in der ihr sie euch trefflich vorstellen könntet? Teilt uns eure Sicht der Dinge doch gerne in den Kommentaren mit!