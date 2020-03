Spieler heutzutage noch mit großen Ankündigungen zu überraschen ist schwer. Dank Leaks und Datamining kommen viele Informationen einfach viel zu früh an das Licht der Öffentlichkeit. Respawn Entertainment, den Entwicklern von Apex Legends, gefällt das ganz und gar nicht.

Since it keeps popping up:



Leaks are the absolute worst. I've never worked on a single project where it was purposeful or wanted.



We spend insane amounts of time and energy to create cool surprises. Really sucks when someone wants internet points bad enough to ruin that.