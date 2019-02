Apex Legends - Gaming-PCs fürs Gewinnen und Streamen [Anzeige]

Apex hat bereits in den ersten Stunden nach Veröffentlichung über eine Million Spieler begeistert. Anders als bei den typischen Vertretern des Genres wählt man beim Einstieg eine Klasse mit besonderen Fähigkeiten. Nicht nur die Klassen, sondern auch deren Design erinnert an Overwatch.

Die aus Titanfall übernommenen Waffen kann man in Puncto Optik und Handling mit den Wummen aus Blackout vergleichen. Das liegt vermutlich auch daran, dass Apex-Producer Drew McCoy bereits an Call of Duty 4: Modern Warfare und dessen Nachfolger Modern Warfare 2 mitgearbeitet hat.

Unsere Redaktion hat schon die ersten Apex-Tipps und Tricks für euch. Wir zeigen euch welche Technik ihr für einen Sieg mit eurem Squad braucht.

Alle ONE GameStar-PC im Überblick

Apex Legends - Screenshots aus der PC-Version

Mit Technik zum Sieg - das kann den Unterschied machen

Es ist kein Geheimnis, dass E-Sport-Profis in Shootern schon lange auf hohe FPS-Zahlen mit entsprechenden Monitoren setzen und dafür lieber höhere Auflösung und ein paar Details auf der Strecke lassen. Schafft euer Gaming-PC solche Zahlen und habt ihr einen Monitor mit ausreichender Bildwiederholungsrate, so habt ihr den Vorteil, eure Gegner einen Augenblick früher zu sehen.

So könnt ihr die Kämpfe auf Leben und Tod im Zweifel für euch entscheiden. Die Entwickler betonen hierbei, dass gutes Zielen essentiell ist und belohnt wird. Zwar sind die Anforderungen von Apex vergleichsweise niedrig, doch soll das Auge ja auch was davon haben.

Als Einsteigermodell und Allrounder zum Fairen Preis empfehlen wir deshalb den ONE GameStar-PC XL.

Kleiner Preis, großer Unterschied - ONE GameStar-PC XL

Schon für 1.199 Euro habt ihr euren neuen Gaming-PC in der Tasche. Die Radeon RX580 Arez Dual OC mit sagenhaften 8 GB Videospeicher kann Apex in höchsten Details in FULL-HD darstellen. Auch WQHD ist möglich, doch muss man hier den einen oder anderen Kompromiss eingehen.

Der Ryzen 5 2600X ist für alle Rechenarbeiten in dem ONE GameStar-PC XL verantwortlich. Der bärenstarke Prozessor garantiert mit seinen sechs Kernen und zwölf Threads Zukunftssicherheit in allen Spielen - nicht nur in Apex.

Lasst es krachen - ONE GameStar-PC XL

Preis-Leistungs-Tipp: ONE GameStar-PC Championship Edition

Die limitierte Sonderedition aus der Familie der GameStar-PCs ist nicht mehr lange erhältlich und bietet High-End-Gaming zum kleinen Preis. Die RTX 2070 Dual OC ermöglicht Apex in WQHD und 4K-Auflösung mit flüssigen Bildern.

Der Intel Core i7 9700K gehört der neuesten Intel Generation an und überzeugt mit einem Boosttakt von bis zu 4,9 GHz. Ihr wollt in Apex einsteigen und direkt allen anderen Spielern über einen Stream zeigen, was ihr könnt? Die ONE GameStar-PC Championship Edition macht dies ohne Probleme möglich.

High-End-Gaming wie es sein soll - GameStar-PC Championship Edition

