Respawn hat zwar bisher noch keine offizielle Pressekonferenz für die dritte Season von Apex Legends veranstaltet, doch einige Infos sind bereits durchgesickert.

So wurden bei der Gamestop Conference bereits die neue Legende und Waffe ungewollt der Öffentlichkeit vorgestellt, da jemand heimlich die Leinwand abfotografiert hatte. Die neue Saison soll laut den Leaks das Motto "Fire and Ice" haben.

Der genaue Starttermin steht noch nicht fest, jedoch deuten einige Anzeichen auf Anfang Oktober hin, da in der ursprünglichen Launch-Roadmap bereits die Release-Termine jeder Season abgebildet sind.

Zwar steht in der Roadmap der Monat September für den Start der 3. Season, jedoch hatte sich der Season-1-Start im März um zwei Wochen verschoben.

Außerdem: Da der Battlepass der 2. Season erst am 1. Oktober ausläuft, ist es auch gar nicht mehr möglich den Termin im September einzuhalten.

Die neue Legende wird wohl der Hacker "Crypto" werden. Dieser tauchte bereits auf ersten Concept-Zeichnungen auf und feierte im Launch-Trailer von Season 2 seine Premiere.

Hier hackte er nämlich den Repulsor und brachte diesen zum Einsturz. Dies hatte zur Folge, dass Kings Canyon von dort an von Flyern und Leviathanen bevölkert wurde.

Durch einen Leak auf der Gamestop Conference, wurde Crypto dann inoffiziell bestätigt. Hier zeigte man die Legende auf einem Season 3 Banner.

Really... I need to tell you all that this is Crypto? CMON https://t.co/TlMFf0d8F1