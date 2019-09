Am 1. Oktober 2019 wird die dritte Season Apex Legends starten, doch aktuell hat das Spiel noch mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Einige User klagen, dass das Update vom 19. September 2019 bei ihnen für große Performance-Probleme sorgt.

Reddit-User klagen über schlechte Leistung

Im Apex-Legends-Subreddit haben sich in den letzten Tagen vermehrt Spieler gemeldet, die seit dem Update mit einer, zum Teil sehr deutlichen, verringerten Perfomance des Spiels zu kämpfen haben. So berichtet Reddit-User ImBoing, dass er seit dem Update nicht mehr als 45 FPS erreichen könne, obwohl er normalerweise überall durchschnittlich 85 FPS habe.

Auch Kaynoc meldet, dass seit dem Patch seine Performance stark gelitten habe: Statt konstanten 144 FPS müsse er seitdem mit maximal 80 FPS leben, die dazu noch von einem leichten Stottern begleitet werden sollen.

Liegt es am Anti-Cheat-Tool?

Nicht nur auf Reddit wird von den Performance-Problemen berichtet, auch im offiziellen Hilfe-Forum von EA melden sich seit dem Update immer mehr Spieler mit ihren Problemen.

Dimon1777 will dabei das Anti-Cheat-Tool EasyAntiCheat als Schuldigen ausgemacht haben - eine Senkung der Prozesspriorität des Tools im Task-Manager soll geholfen haben, das Spiel etwas spielbarer zu machen.

Bisher gibt es von EA noch keine offizielle Stellungnahme zu den Performance-Problemen, allerdings soll eine Neuinstallation der Anti-Cheat-Software in manchen Fällen Abhilfe verschaffen.

So installiert ihr EasyAntiCheat neu

Falls ihr auch unter Performance-Problemen leidet, könnt ihr probieren, EasyAntiCheat neu zu installieren.

Wechselt dazu im Explorer in das Spielverzeichnis (Standardmäßig: C:\Program Files (x86)\Origin Games\Apex) und löscht die Dateien

EasyAntiCheat

EasyAntiCheat_launcher.exe

EasyAntiCheat_x64.dll

Wechselt danach ins Untervezeichnis

C:\Program Files (x86)\Origin Games\Apex\__Installer\customcomponent

und löscht auch hier die Datei EasyAntiCheat.

Abschließend solltet ihr Origin neustarten, Apex Legends in eurer Spielebibliothek auswählen und das Spiel reparieren.

Am 1. Oktober wird mit Meltdown die dritte Season in Apex Legends starten. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Artikel.

