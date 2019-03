Wenn ihr euch für die Entwicklung von Apex Legends interessiert, dann könnt ihr euch jetzt über eine große Ladung an Artworks freuen, die Respawn Entertainment zu dem Battle-Royale-Shooter veröffentlicht hat.

Die zeigen euch nicht nur eine Reihe von Landschaften aus dem Spiel, sondern auch die einzelnen Schritte, die zur Erstellung der Charaktere und Waffen führten. So gibt es unter anderem Bilder der untexturierten Charaktermodelle und Artworks der Waffen.

Einige der Wallpaper-würdigen Werke findet ihr in unserer Galerie oben. Die geballte Ladung sämtlicher von Respawn Entertainment hochgeladenen Bilder findet ihr im Blogpost von Art Director Todd Sue auf Artstation.

Die sind nicht thematisch unterteilt, sondern nach den einzelnen Künstlern. So könnt ihr direkt sehen, wer eure Lieblingslegende sowie euren favorisierten Skin designed hat, und auch wer an der Waffe eurer Wahl gearbeitet hat.

Über die Entwicklung von Apex Legends

Sue selbst wandte sich in dem Blogpost auch direkt an die Spieler und ließ einige kleine Worte zur Entstehung der Werke fallen. So sei Spielentwicklung nicht weniger mit Herausforderungen, Wiederbelebungen und hohen Einsätzen behaftet, wie der Weg zum Champion in Apex Legends.

Zudem ist das Team von der Unterstützung und Großzügigkeit beeindruckt und freut sich, nun das Ergebnis ihrer Leidenschaft präsentieren zu können. Sie bedanken sich bei allen Spielern dafür, dass sie Apex Legends spielen, das Team unterstützen und auch inspirieren.

