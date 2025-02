Apple TV Plus: Alle neuen Filme und Serien im März 2025 – mit der neuen Serie des The-Boys-Produzenten

In The Studio werden die Lachmuskeln herausgefordert - nicht nur bei Seth Rogen. Bildquelle: Apple TV.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Apple TV Plus. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst im März 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Was der letzte Monat für euch bereitgehalten hat, könnt ihr in der vergangenen Übersicht nachlesen.

Schnellnavigation:

Highlight im März 2025: The Studio - Staffel 1

Genre : Komödie

: Komödie Creator : Seth Rogen, Evan Goldberg und Peter Huyck

: Seth Rogen, Evan Goldberg und Peter Huyck Cast : Seth Rogen, Catherine O'Hara und Kathryn Hahn

: Seth Rogen, Catherine O'Hara und Kathryn Hahn Staffeln : 1

: 1 Auf Apple TV Plus ab: 26. März 2025

The Studio erzählt die Geschichte von Matt (Seth Rogen), dem frisch ernannten Leiter der Continental Studios. Der versucht sich an der anspruchsvollen Aufgabe, wirtschaftlich rentable und gleichsam inspirierende Filme zu produzieren.

Dabei wird er geplagt von exzentrischen Regisseuren, widerspenstigen Schauspielerinnen und Schauspielern sowie maroden Filmsets. Auf der Suche nach Anerkennung in Hollywood unternimmt Matt alles, um das Filmstudio vor dem Untergang zu bewahren und seine Träume zu erfüllen.

Neben Seth Rogen sitzen auch Peter Huyck und Evan Goldberg auf dem Produzentenstuhl. Rogen und Goldberg sind in Zusammenarbeit bereits für moderne Comedy-Klassiker wie Superbad, Ananas Express, The Interview, Bad Neighbours, Sausage Party, The Boys und Gen V verantwortlich. The Studio Staffel 1 umfasst acht Episoden und startet am 26. März 2025 auf Apple TV Plus.

1:16 The Studio: In der neuen Comedy-Serie will Seth Rogen die Filmwelt retten - tut aber das Gegenteil

Autoplay

Alle weiteren neuen Inhalte im März 2025

Dope Thief - Staffel 1

2:59 Dope Thief: Im neuen Gangster-Thriller für Apple TV+ geht ein Überfall auf schlimmste Weise schief

Genre : Krimi/Drama

: Krimi/Drama Veröffentlichung: 14. März 2025

Zwei Freunde (Brian Tyree Henry und Wagner Moura) geben sich als DEA-Agenten aus, um einen gewagten Raub durchzuführen. Dabei bestehlen sie jedoch versehentlich ein großes Drogenimperium und werden fortan mit einer Gruppe Schwerstkrimineller konfrontiert.

Die Thriller-Serie stammt von Ridley Scott (Alien, Gladiator) sowie Peter Craig (The Batman, Top Gun: Maverick) und umfasst in der ersten Staffel acht Episoden.

Be@rbrick - Staffel 1

Genre : Animation/Familie

: Animation/Familie Veröffentlichung: 14. März 2025

Jasmine Finch (Brianna Bryan) und ihre Band brechen aus den gesellschaftlichen Konventionen aus und versuchen, ihre Träume zu verfolgen. Doch in der Welt von Be@rbrick ist das gar nicht so leicht, da zum Schulabschluss ein Farbcode verteilt wird, der das ganze zukünftige Leben bestimmen kann.

Side Quest - Staffel 1

In der Spin-Off-Serie zu Mythic Quest wird die Spiele-Industrie aus einer neuen Perspektive gezeigt. Bildquelle: Apple TV.

Genre : Komödie

: Komödie Veröffentlichung: 26. März 2025

Side Quest, die Spin-Off-Serie zum Comedy-Hit Mythic Quest, beleuchtet das Leben und den Einfluss der Entwicklerinnen, Entwickler und Fans des gleichnamigen Rollenspiels. Mit an Bord ist erneut der It's-Always-Sunny-in-Philadelphia-Star Robert McElhenney.

Das könnte auch spannend sein

Im Februar 2025 konnten sich Abonnentinnen und Abonnenten von Apple TV Plus über die Thriller-Romanze The Gorge freuen. In dem Film bewachen zwei Elite-Agenten (Miles Teller und Anya Taylor-Joy) eine mysteriöse Schlucht, bei der es sich mutmaßlich um das Tor zur Hölle handelt. Eigentlich dürfen sie nicht untereinander kommunizieren, doch die Liebe findet ihre Wege.