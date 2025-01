Apple TV Plus: Alle neuen Filme und Serien im Februar 2025 - mit einem einzigartigen Monster-Film

Im Februar 2025 sind auf Apple TV Plus nahezu alle Genres abgedeckt. Bildquelle: Apple TV

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Apple TV Plus. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst im Februar 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Was der letzte Monat für euch bereitgehalten hat, könnt ihr in der vergangenen Übersicht nachlesen.

Highlight im Februar 2025: The Gorge

3:05 The Gorge: Im düsteren Action-Thriller kämpfen zwei Elite-Scharfschützen gegen das Ende der Welt

Genre : Thriller/Romanze

: Thriller/Romanze Regisseur : Scott Derrickson

: Scott Derrickson Cast : Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver

: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver Auf Apple TV Plus ab: 14. Februar 2025

Die beiden Elite-Agenten Levi (Miles Teller) und Drasa (Anya Taylor-Joy) sind auf zwei gegenüberliegenden Wachtürmen an einer streng geheimen Schlucht positioniert, um diese zu bewachen. Was sich darin befindet, weiß niemand, jedoch wird gemutmaßt, dass es sich um das Tor zur Hölle handelt.

Während ihrer Arbeit dürfen die beiden Agenten weder Kontakt zur Außenwelt noch untereinander aufbauen, doch die Isolation zerrt schon schnell an ihren Nerven und die Regel wird gebrochen. Als sich dann die mysteriösen Bewohner der Schlucht zu erheben beginnen, wird all ihre körperliche und geistige Stärke sowie ihre Zusammenarbeit auf die Probe gestellt.

The Gorge ist ab dem 14. Februar 2025 auf Apple TV Plus verfügbar.

Alle weiteren neuen Inhalte im Februar 2025

Love You to Death

1:40 Love You to Death: Im Trailer zur neuen Apple-Serie werden trotz Tod die Lachmuskeln strapaziert

Genre : Komödie/Romanze

: Komödie/Romanze Veröffentlichung: 5. Februar 2025

Der junge Mann Raúl (Joan Amargós) erhält die Nachricht, an einem unheilbaren und tödlichen Herzleiden erkrankt zu sein. Plötzlich trifft er auf seine alte Freundin Marta (Verónica Echegui), die hingegen gerade erfahren hat, schwanger zu sein. Obwohl sie sich schon ewig kennen, werden sie nun damit konfrontiert herauszufinden, wie es ist, sich unsterblich zu verlieben, obwohl dem einen Partner nur noch wenig Zeit zu leben bleibt.

The Girl in the Water - Staffel 2

In The Girl in the Water muss eine junge Frau die Wahrheit über ihren eigenen Tötungsversuch herausfinden. Bildquelle: Apple TV

Genre : Drama/Thriller

: Drama/Thriller Veröffentlichung: 21. Februar 2025

Nachdem sich Sophie (Gugu Mbatha-Raw) ihr Leben nehmen wollte, wacht sie wieder auf und hat all ihre Erinnerungen verloren. Nun versucht sie herauszufinden, was sie zu dem folgenschweren Versuch geführt hat, obwohl ihr Leben scheinbar perfekt war. Schnell erwächst in ihr der Verdacht, dass nicht alles so ist, wie es scheint.

Onside: Major League Soccer

1:26 Onside: Major League Soccer - Der Trailer zur Dokumentation zeigt legendäre Momente der Saison 2024

Genre : Sport/Dokumentation

: Sport/Dokumentation Veröffentlichung: 21. Februar 2025

Diese Dokumentation ermöglicht es euch, die Saison 2024 der Fußball Major League völlig neu zu erleben. Ihr erhaltet zusätzliche Einblicke zu Spielern, Trainern sowie Vereinen und hört neue Geschichten.

KRANK Berlin

In KRANK Berlin müssen persönliche Differenzen innerhalb des Krankenhauses über Bord geworfen werden, um den Laden am Laufen zu halten. Bildquelle: Apple TV/Beta Film

Genre : Drama/Krankenhaus

: Drama/Krankenhaus Veröffentlichung: 26. Februar 2025

Die junge Ärztin Dr. Parker (Haley Louise Jones) übernimmt die Notaufnahme in Berlin und versucht, frischen Wind in das überfüllte und von knappen Ressourcen und Stress geplagte Krankenhaus zu bringen. Das trifft jedoch auf Widerstand bei dem erschöpften Team, das sich nur durch ihre Passion zum Job und einer Menge schwarzen Humors bei Laune halten kann.

