Arcane: Die ersten Folgen von Staffel 2 lassen Fans und Kritiker dahinschmelzen

Jinx hat gut lachen, denn alle lieben einfach ihre Show! Bildrechte: Netflix.

Arcane erobert gerade ein weiteres Mal die Streaming-Welt in einem zum Niederknien schönen Sturm. Denn die Animation-Serie im Universum von League of Legends wird nach den ersten drei Folgen der zweiten Staffel sowohl von seinen Fans als auch den Kritikern ausnahmslos mit lobenden Worten umschrieben.

Ein Grund dafür ist erneut die wundervolle Optik, die ein enorm hohes Budget mit einer einzigartigen künstlerischen Vision verbindet. Auch wir haben die Folgen des ersten Akts im Vorfeld gesehen und unsere LoL-Expertin Elena war völlig aus dem Häuschen. Ihre Rezension könnt ihr euch direkt hier durchlesen:

Kritiker und Fans sind begeistert

Klar, nach der ersten Staffel sollte einen die große Qualität von Arcane nicht mehr überraschen. Doch gerade mit derart hohen Erwartungen ist es oft schwer, noch für echte Begeisterung zu sorgen. Zumal zwischen den beiden Seasons auch genau drei Jahre lagen. Eine sehr lange Zeit, um weiterhin emotional investiert zu bleiben.

Arcane weiß aber dann doch zu gut, Emotionen durch Bilder und Geschichten zu wecken. Die Story rund um den Konflikt zwischen den Klassen in Piltover und im kleineren zwischen Charakteren wie den Schwester Vi und Jinx entfaltet eine wundervoll emotionale Wucht, die wohl selbst mit zehn Jahren Abstand gesessen hätte. Das sehen sowohl Kritiker als auch Fans so. Review-Seiten wie Rotten Tomatoes, Imdb oder Metacritic sprechen eine eindeutige Sprache:

Rotten Tomatoes: Hier steht Season 2 bislang bei einem überragenden Schnitt. 100 Prozent der Rezensionen von Kritikern sind positiv ausgefallen, 97 Prozent der Zuschauer-Bewertungen ebenfalls.

Imdb: Auch auf Imdb wird bislang sehr klar, was die Zuschauer von Staffeln 2 halten. Jede der bislang veröffentlichten Folgen kommt auf ein Zuschauer-Ranking von über 9,1 von 10. Folge 3 steht gar bei ganzen 9,6.

Metacritic: Selbst die normalerweise eher für Spiele vorgesehene Seite Metacritic zeigt eine Tendenz. Aus den 36 User-Rezensionen lässt sich ein Durchschnitt von 9,3 ableiten.

2:05 Arcane: Im Trailer zu Staffel 2 zerbricht eine Schwesternschaft und Fans blutet jetzt schon das Herz

Bedenkt bei den aktuellen Bewertungen jedoch, dass es nur um die ersten drei Folgen geht. Bislang konnten auch Kritiker noch nicht die komplette Serie sehen und wissen damit gar nicht, ob Arcane zu einem befriedigenden Ende findet. Und hier liegt ja bekanntlich bei vielen Serien die größte Herausforderung, man denke an eigentliche geliebte Serien wie Game of Thrones oder Dexter.

Hier ein paar Stimmen aus den Rezensionen:

Eine Videospielfirma investierte eine lächerliche Menge an Zeit und Geld in etwas, das man als Longform-Werbung bezeichnen könnte, und schuf damit eine der besten Animationsserien, die je produziert wurden. – Dylan Roth, Observer Aufgrund der hohen Kosten ist es unwahrscheinlich, dass wir etwas Vergleichbares noch einmal sehen werden - zumindest nicht in den nächsten Jahren. Bis dahin können wir Arcane weiterhin für das Wunder schätzen, das es ist: ein wahres Hextech-Juwel im Rohzustand. – Belen Edwars, Mashable Arcane Staffel 2 beweist, dass sich das lange Warten gelohnt hat. Die ersten beiden Akte zeigen ein befriedigendes, wenn auch verheerendes Ende der Geschichte von Vi und Jinx und liefern damit alles, wofür wir uns in die Serie verliebt haben. – Nate RIchard, Collider

Gut und erfolgreich

Arcane ist also bislang ein voller Erfolg und das zeigt sich auch daran, wie viele Menschen derzeit einschalten. Laut FixPatrol führt die Serie derzeit in über 60 Ländern auf Netflix das Angebot an und steht demnach auf Platz 1 der meist geschauten Shows. Wie viele Leute exakt einschalten, behält Netflix allerdings noch für sich.

Auch in unserer eigenen Umfrage hat sich abgezeichnet, dass die meisten von euch bislang sehr zufrieden sind mit Staffel 2. Wenn ihr eure Meinung dazu noch mitteilen wollt, findet ihr die Umfrage oben im Linkkasten! Sagt und aber gerne auch hier, was euch bewegt!